Denuncian la contratación de médicos sin MIR por ser "ilegal" en toda Europa

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León anunció ayer que denunciará la contratación de médicos sin especialidad si Sacyl opta por esta medida ante la falta de profesionales, en especial, en las consultas de Medicina de Familia, pero también en emergencias y urgencias.

A juicio del Consejo de Médicos, esta propuesta es "ilegal, de acuerdo con la legislación española y de la Unión Europea". "La falta de profesionales no puede ser justificación para prescindir de la necesidad y obligatoriedad de la especialización. Y es ilegal, ya que no puede ejercer como médico el titulado antes de 1995 (pre95) que no esté habilitado conforme a la Directiva europea 86/457/CEE y el Real Decreto 853/1993, ni el titulado post95 que no tenga la especialidad correspondiente conforme al Real Decreto 931/1995", explicaron en un comunicado.

Para el Consejo, no justifica la contratación excepcional de médicos sin especialidad ni la falta de planificación y previsión de recursos humanos, ni la escasez de inversiones por parte de las administraciones públicas, nacionales y autonómicas, ni tampoco la ausencia de propuestas para resolver los problemas existentes, ni la "política de contratos precarios". El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León "se opone firmemente a ésta medida y anuncia que estará vigilante para denunciar cualquiera de estas contrataciones en caso de que se produzcan".

La Sociedad Castellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Socalemfyc) instó a los tutores de Medicina de Familia a la dimisión y a los residentes a la movilización, si se confirma la contratación de médicos recién graduados sin formación anunciada por el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez Aguado. El colectivo aseguró también que la situación planteada por la Consejería es "gravísima" y puede suponer que se abra la puerta a contrataciones y, por ello, "no podemos permanecer impasibles". Y el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presidió ayer la reunión de la Comisión General de Coordinación Territorial en la que se defendió que Castilla y León cuenta con un sistema sanitario "universal y gratuito" que además "cubre las demandas de la sociedad". Así se puso de manifiesto tras analizar la situación de la sanidad en las provincias después de las últimas manifestaciones.