“La brecha juvenil y femenina es el mayor peligro que corre Wikipedia”

“Explicar cómo funciona Wikipedia. Algo que tenemos incorporado de forma natural, que cuando buscamos información en Internet, en el móvil, ya hay veces que no nos damos cuenta de que esa información está en Wikipedia, que estamos leyendo un material de Wikipedia”. Florencia Claes, presidenta de Wikimedia España, ha hecho exactamente esto en La Encomienda en una conferencia organizada por el Centro de Estudios Ledo del Pozo: explica cómo se hace Wikipedia. También quién redacta los artículos, en qué parte del mundo se escribe más, cómo se mantiene económicamente, quién dona, y cuánto. Acompañada de la también conferenciante Carmen Galdón (Doctora Cum Laude por la URJC con la tesis "La interacción entre los movimientos sociales y el feminismo, de Cuarto Propio en Wikipedia), propuso incluso al público que probaran sus móviles. En esta entrevista, Florencia Claes, doctora en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid, explica las claves y los entresijos de la mayor enciclopedia que existe en Internet al alcance de todos, o de casi todos.

-¿Qué grado de fiabilidad tiene Wikipedia?

-El grado de fiabilidad entendemos que es alto, pero Wikipedia es solo un espacio para empezar a conocer de algo. Es el peor lugar para quedar. Si quieres conocer lo que es una mitocondria, entras en Wikipedia y lees la primera parte, pero hay que irse al final del artículo para ver las referencias, que son las fuentes que se usaron para construir ese artículo. Y ahí vas a saber si el artículo es fiable o no. Un artículo que no tenga referencias o que tenga muy pocas es un artículo pobre. Si Wikipedia tiene o no fallos va a depender de cada uno de los artículos. En general se la considera bastante fiable y hay estudios publicados en 2005 que compararon Wikipedia con la Enciclopedia Británica y concluyeron que estaban al mismo nivel en cuanto a errores.

-¿Cuánto falla realmente?

-No lo sabemos porque no tenemos una comparativa sobre lo que está perfecto. No tenemos un dogma que dice esto es así para medir cuánto se desvía Wikipedia. Se va construyendo con lo que los medios de comunicación, los libros, los informes científicos, las ponencias en congresos, las publicaciones científicas dictan. Cuando hacemos un artículo en Wikipedia tenemos que buscar la mayor cantidad de fuentes fiables, y si no las conseguimos no deberíamos escribir el artículo. No siempre se accede a información fiable y hay tendríamos un problema. Entonces estamos formando a nuestra comunidad para detectar información válida o no.

-¿Quién puede escribir en Wikipedia?

-Cualquier persona, pero nos autorregulamos con la masa. Si hay una sola persona editando un artículo y nadie lo lee, desde mi punto de vista sería un artículo poco fiable porque no hay otras voces que lo hayan trabajado, ni tampoco lectores que identifiquen que el artículo no está muy bien. También nos podemos encontrar con un artículo escrito por cientos de personas y que estén discutiendo todo el tiempo. Y el hecho de que escriban muchas personas un artículo, suele ser indicador de que es interesante o de que hay mucho material para trabajar o para usar como fuente. Entonces, cuantas más personas trabajen en un artículo, mejor, porque eso nos va a dar la pauta de que ese artículo es más sólido.

-¿Cuáles son las principales virtudes de Wikipedia?

Para mí, que de forma relativamente sencilla, con un ordenador y con conexión a Internet, se puede acceder a la suma del conocimiento. Antes había que ir a la biblioteca, pedir el libro, rogar que no lo hubieran prestado para poder leerlo tú. Ahora no hace falta gastar ese tiempo de desplazamiento a la biblioteca y a golpe de clic se accede a la información. Y me puedo enterar de qué pasa en todo el mundo con periódicos de todo el mundo, porque se usan referencias de todo el mundo. Por ejemplo, ahora sobre las elecciones de Brasil. ¿Qué información se usó para construir este artículo? Pues los mismos periódicos de Brasil, y del resto de Latinoamérica y del resto del mundo. Me parece que esa posibilidad de la inmediatez, de la actuación constante, es un regalo. Porque antes, si invertíamos en una enciclopedia, lamentablemente en poco tiempo quedaba desactualizada, y en este sentido Wikipedia, gracias a la cantidad de gente que hay trabajando, pues tiene la posibilidad de renovarse constantemente.

-¿Con cuántos voluntarios cuenta en España?

-Sabemos que en la Wikipedia en español escriben de manera voluntaria entre 4.500 y 5.000 personas al mes. En España leen Wikipedia siete millones de personas al día.

-¿A qué dificultades y peligros se enfrenta Wikipedia?

-Tenemos la anécdota de un artículo que se llamaba pangolí, que era un mamífero que alguien se inventó, que decían que vivía en Méjico. Y ese artículo estuvo en Wikipedia varios años hasta que al final se pudo confirmar que era todo mentira. Lamentablemente estamos expuestos a estas cosas. Si la gente tiene mala fe, sí, estamos expuestos a la desinformación de la misma forma que los telediarios con las imágenes de videojuegos para representar la guerra. Creo que no estamos exentos para nada y la clave está en la formación de la gente que nos acompaña en esta aventura. También tenemos otro peligro bastante grande que es la no participación de algunos colectivos.

-¿Cuáles?

-La gente joven no participa en la edición de Wikipedia. Simplemente la usan. No tienen tanta consciencia de que podrían colaborar en la construcción, que podrían editar artículos. También tenemos una brecha muy importante. De la gente que edita solamente un poco menos del veinte por ciento son mujeres. Entonces, que no haya mujeres editando quiere decir que nos perdemos una visión del mundo, una perspectiva, muy importante. Esto es general en todas las wikipedias. Es un problema grave. ¿Wikipedia es mala? ¿Wikipedia es agresiva? Pues hay espacios donde las mujeres no se sienten cómodas. A la vez tenemos que pensar que esto se hace de forma voluntaria y como las mujeres solemos tener una doble jornada, laboral y en la casa, pues dónde queda el tiempo libre para editar Wikipedia. Estos son los mayores problemas a los que se enfrenta, a la falta de diversidad de la gente que la edita y la construye.

-¿Qué tiene que hacer una persona que quiere escribir un artículo?

-Pues tiene que tener un ordenador con conexión a Internet y acudir a fuentes fiables que traten el tema sobre el que quiere trabajar. Si vamos a trabajar sobre un típico plato de Zamora, primero vemos si existe algún artículo en Wikipedia, y si existe, si lo podemos mejorar. Y si no existe, vamos a recetarios tradicionales, vamos a la biblioteca a que nos ayuden a buscar información. Los bibliotecarios y bibliotecarias son personas que por lo general están ávidas de compartir. Entonces nos pueden guiar con material que podamos utilizar para poder redactar un artículo que trate de este plato, y también podemos sacar fotos para ilustrar ese artículo.

-¿Cómo se mantiene económicamente Wikipedia?

-A través de donaciones. Las micro donaciones, que rondan los 15 dólares por donante, se realizan en todo el mundo y las recauda la Fundación Wikimedia (Wikimedia Fundation). Con este dinero se mantienen los servidores, pero no paga a nadie por editar. Lo que hace, según los grupos o desarrollos locales que haya, es asignar fondos. Wikimedia España mandamos un proyecto de lo que vamos a hacer cada año a la fundación, y la fundación nos da dinero para poder funcionar. Qué hacemos con ese dinero, pues pagamos a dos empleados, que son los que tiene Wikimedia España actualmente.

-¿Cuántos trabajadores hay en todo el mundo?

-La Fundación tiene entre 500 y 600 empleados en todo el mundo. Mantienen los servidores, trabajan en materia de seguridad y otros en nuevos diseños para hacer la interfaz más amigable. Son temas técnicos. La parte concreta de editar y de crear nuevo contenido es voluntaria. En España tenemos dos personas contratadas que lo que hacen es dinamizar la edición, por ejemplo, recopilando fotografías para ilustrar, y definir la estrategia del proyecto. Los demás somos voluntarios nos vamos embarcando en lo que nos gusta. Yo que soy profesora y si me da bien explicar me encargo de tablas o de vídeos informativos, que tenemos muchos en nuestro canal de Youtube que explican cómo escribir un artículo desde cero, o cómo mejorar un artículo que ya existe. Todo esto está en manos del voluntariado.