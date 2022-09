Benavente: El alzhéimer encuentra refugio en AFA

No es fácil convivir con el alzhéimer ni para los que lo padecen, ni para sus cuidadores. Las personas con esta demencia, que empeora con el paso del tiempo, tienen problemas para hacer cosas cotidianas, en ocasiones pueden perderse fácilmente o encontrar complicadas cosas que son relativamente sencillas. Y según va evolucionando con el paso del tiempo dejan de ser personas independientes. Es un proceso “muy duro”, “primero no lo aceptas y luego no te queda otra que aceptarlo” y así lo explican algunos familiares que día a día se enfrentan a esta enfermedad.

Mejorar la vida de los enfermos de Alzheimer y la de sus familias, es uno de los objetivos principales de AFA, Asociación de Familiares y Amigos de personas con Alzheimer y otras demencias de Benavente. Pero, además, ofrecen recursos socio-sanitarios y realizan actividades a lo largo del año que persiguen sensibilizar tanto a instituciones como a la opinión pública sobre esta enfermedad. En la actualidad, la asociación cuenta con 65 usuarios de los distintos servicios que ofrece y desarrolla parte de su actividad en el Centro de Día, que tras dos complicados años de pandemia, cuenta con 32 usuarios en este servicio. “Nosotros abrimos el Centro de Día en mayo de 2019 y en 2020 aunque sí que mantuvimos el contacto con los usuarios nos vimos obligados a cerrarlo por el COVID. Cuando pudimos volverlo a abrir lo hicimos con muchos menos enfermos, serían unos 15 entonces. Algunos lamentablemente habían fallecido, otros necesitaban otro tipo de servicios y otros no se atrevieron a dar el paso de volver a las rutinas en el Centro de Día. Hemos duplicado esa cifra y ahora está en torno a 30 o 35 usuarios este Centro de Día que lo que podría tener”, explicó la psicóloga de la asociación, Maika Martínez. “No ha habido un estancamiento de usuarios. Ellos necesitan su tiempo de adaptación pero nunca ha habido un momento de parón que hayamos dejado de crecer”, añadió. Ahora la actividad del centro se realiza dentro de la normalidad, pero “hay cosas que han venido para quedarse”, añadió Maika. Y es que no hay que olvidar que los usuarios del centro son personas vulnerables y aunque han vuelto a retomar la actividad sigue vigente el protocolo anti-Covid y se mantienen aspectos como el uso de la mascarilla o los grupos burbuja. “Aunque siguen estando distribuidos en lo que hemos venido denominando grupos burbuja (los mismos usuarios con los mismos trabajadores) sí se han recuperado ya las actividades en conjunto, pero con mascarilla y siempre que se puede al aire libre”, explica la trabajadora social de esta asociación Marisol de la Cal. Quedan aún aspectos por recuperar como es la entrada de familiares al centro para actividades como la ayuda mutua. “Va a haber cosas que se queden implantadas como intentar que no estén demasiado juntos. Es difícil equilibrar esa necesidad que ellos tienen de estar juntos con mantener las distancias, pero tratamos de que vuelvan a la normalidad. Retomaremos todas las actividades y esperamos que sea ya este año. Las actividades terapéuticas se han retomado prácticamente todas”. Día Mundial, programa Que la normalidad se ha ido recuperando por parte de esta asociación se nota en programas que vuelven con iniciativas lúdicas y formativas como el realizado con motivo del Día Mundial del Alzhéimer que se celebra cada 21 de septiembre. Este año con el lema “Investigación” y desde la asociación de Benavente se ha querido recalcar “la importancia de la investigación del alzhéimer. Nuestra aspiración es crear conciencia sobre el papel y relevancia de la investigación”. Las actividades comienzan el día 20 con una charla para familiares y cuidadores de enfermos de alzhéimer bajo el título “Cuidarse para cuidar”. Está prevista de 12 a 13:30 horas, en la Casa de Cultural La Encomienda y será impartida por Asunción Rubio Sobejano, médico de Atención Primaria. El miércoles 21 será una celebración especial para los usuarios del Centro de Día donde se tiene prevista una gran chocolatada a las 11:30 y otra a las 18 horas, en la sede de AFA. También habrá una exhibición de bailes a cargo de Artes Escénicas Mari Jose, a las 12 y a las 18:30 horas para el disfrute de los usuarios. El jueves habrá una mesa informativa de 10 a 14 horas en calle Las Eras con Herreros y también se ofrecerá una misa en el centro a las 12. El viernes 23 se tiene prevista una excursión para usuarios y familiares a la Ciudad de Toro con salida y llegada desde la sede de AFA y en horario previsto de 10 a 18 horas. “Es una actividad lúdica que no va a requerir esfuerzo a nivel físico para que pueda ir cualquier enfermo. Para ellos es gratificante y también para las familias”, explicó Maika. En la presentación del programa estuvieron presentes tanto el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, como el concejal de Bienestar Social, Antonio Vega. Huerga agradeció la labor de esta asociación “señera en Benavente” y puso en valor la labor de los cuidadores del Centro de Día “que tienen amor por su trabajo y a las personas que residen en este centro”. El concejal señaló que “el cuidado no es una actividad cualquiera, es una tarea que hay que construirla en cada momento, con cada paciente por eso la necesidad de investigación. Sin investigación se cae en la rutina, especialmente si se trata con personas, que tienen cierta afectación en su salud”.