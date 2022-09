Agricultores de Pueblica de Valverde piden actuaciones urgentes para llevar a cabo la modernización del canal de riego porque aseguran “este año se ha convertido en insostenible la situación, agravada con la sequía”. Petición que viene ya de largo, según explican. “Es un problema que viene dado por la dejadez hacía esta infraestructura que fue construida hace 50 años y que no ha recibido ni una sola inversión desde entonces para su mantenimiento o mejora”, añaden.

Esta localidad recibe el agua para regar del canal de la margen derecha del Tera. El riego del que disponen en este pueblo es por presión, junto a Villanueva de las Peras, Bercianos de Valverde, Santa María de Valverde, San Pedro de Zamudia y Morales de Valverde. Estos dos últimos de forma parcial.

“Llevamos años reivindicando que se hagan obras de mejora en la infraestructura, reparación de bombas, sustitución de tuberías etc que nunca llegan. Se calcula que de la superficie total que abarca el canal de riego por presión apenas el 30% está sembrado en la actualidad con cultivos de regadío y aún con este dato el agua no alcanza para regar ese pequeño porcentaje”, explica uno de los vecinos de Pueblica quien cultiva puerros y asegura que “están enfermando todos porque no están bien regados. Es verdad que la situación se agrava por la sequía, pero esto es algo que llevamos años arrastrando”.

Por el diseño del canal Pueblica es el último pueblo de la red y en el que “más problemas tenemos por falta de presión”. Explican también los afectados que las medidas tomadas han pasado por dejar de sembrar cultivos de regadío en las fincas más próximas a los tramos finales por la falta de presión “aunque seguimos pagando las cuotas de estas fincas”. Algo que se solicitó hace ya seis años, aseguran, y “no ha solucionado el problema, de hecho cada vez en menos zonas se pueden regar con un mínimo de calidad”.

En esta zona llevan aproximadamente una década con suministro de agua de 3 días (lunes, miércoles y viernes) por semana en temporada alta (julio y agosto) y de dos días por semana en inicio y fin de campaña. Anteriormente se disponía de agua durante cinco días a la semana (lunes a viernes) y se alternaban los días por zonas de riego. “Este año ya hemos visto como a mitad de campaña aproximadamente los tres días por semana se convertían en dos por la avería de una de las bombas que elevan el agua hasta la balsa situada en Villanueva de las Peras”, señalan.

El canal dispone de tres bombas y aseguran que “una ya llevaba varios años fuera de servicio por avería y ahora se suma otra más. Por lo tanto de las tres bombas solamente queda una en servicio”.

Hablan estos agricultores, algunos dedicados toda su vida al cultivo de productos hortícolas, que las pérdidas de este año ya no se pueden subsanar. “Cultivos de maíz secos, hortalizas con enfermedades por un riego desigual y escaso, etc.” a lo que hay que sumar las pérdidas derivadas del incendio que arrasó el pueblo afectando a una gran cantidad de superficie de monte y de cultivo, que en algunos casos acabó con más de un 50% de la producción de cereal de algunos agricultores.

El presidente de la comunidad de regantes, Lázaro Zarza, considera que la solución por la que atraviesan algunos regantes de Pueblica pasa por la modernización de la red de riego. “Es necesaria la inversión en esto por parte de Confederación, se necesita modernizar todo el riego por aspersión”, señala. También plantea la necesidad de realizar la reparcelación de la zona. “Algo que es a lo que tendremos que ir, pero hay que valorar cómo podemos hacerlo porque estamos hablando de fincas pequeñas”, señaló.