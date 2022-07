“Zamora se ha volcado conmigo desde el primer momento”

Carmen Huerga Gutiérrez (Benavente, 1997) representó a Zamora en el certamen de Miss World Spain a mediados de junio. En esta entrevista habla de su experiencia durante los ocho días que permaneció en Pineda del Mar. Integradora social, Carmen trabaja en una residencia de mayores en Valladolid, y se confiesa feminista y luchadora por la igualdad. “No habría ido si hubiera sido de otra manera”, explica cuando se refiere al concurso. “No desfilamos en bikini, pero los chicos sí lo hicieron en bañador”, precisa.

—¿Cómo fue la experiencia de participar en Miss Mundo España?

—Brutal. Hasta el momento yo creo que para mí ha sido la experiencia de mi vida. La oportunidad que te da algo así. Como he dicho antes, brutal.

—¿Cómo se desarrolló el certamen?

—Fue del 11 al 19 de junio. El 11 a lo largo del día teníamos que estar allí y la gala final fue el 18 por la noche, y durante toda la semana estuvimos allí todos juntos, visitando sitios, desfilando con el traje regional, dando visibilidad a las tiendas de Pineda de Mar. Haciendo diferentes cosas y yo creo que lo más importante que me llevo es la relación con 52 personas, cada una de un sitio, de una madre y un padre, hay que conocerse y mucho.

—¿Al final cuál fue el resultado?

—Ganó Castellón. Como primera dama quedó la candidata de Las Palmas, y como tercera la de Málaga. Había un top seis, un top 12, y el resto. Yo quedé en el resto.

—¿Te esperabas un resultado así?

—Sí, sí, sí. Yo no he desfilado en mi vida. Para mí ha sido un mundo totalmente nuevo y evidentemente competía con gente con muchas tablas. Así que era lo que me esperaba, pero es verdad que no me esperaba las oportunidades que me han surgido después.

"A nivel laboral es verdad que esto te abre muchas puertas a nivel de agencias, de publicidad. Allí hay un jurado, que cada uno tiene su agencia. Hay ojeadores de mil sitios, de marcas…"

—¿Cuáles?

—No lo puedo contar ahora, no hay nada firmado. Pero a nivel laboral es verdad que esto te abre muchas puertas a nivel de agencias, de publicidad. Allí hay un jurado, que cada uno tiene su agencia. Hay ojeadores de mil sitios, de marcas… Y entonces puedes interesar a la gente. No ya a nivel de certamen, que te da igual muchas veces como quedes. Tengo un compañero que tampoco se clasificó y se va a Italia a hacer publicidad.

—¿Se puede decir que este tipo de concursos abre puertas en los mercados de la publicidad y de la moda?

—Sí, sí. A mí se me han presentado unas cuantas. Hay varias agencias que me han hecho ofertas y la verdad es que estoy muy agradecida y sorprendida porque no te lo esperas.

—Pidió a los zamoranos su apoyo. ¿Cómo respondió la provincia a tu llamamiento?

—Zamora desde el principio, desde que me confirmaron como candidata ha estado súper, súper volcada e implicada conmigo. Ir por la calle con mi madre y que en un tramo de quinientos metros me paren tres personas es como ¡mamá!.. Que no soy nadie. Entonces desde el principio, la provincia ha estado muy volcada conmigo y solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Yo creo que al final, al ser una provincia pequeña, esto ayuda más a que la gente se vuelque más contigo que, por ejemplo, un Madrid. En Madrid al final no te conocen. Aquí es distinto, pero muy bien.

—¿A todos los niveles?

—A todos los niveles, a nivel de medios y de apoyo. Por ejemplo allí había que llevar muchos colaboradores que te dejaran un outfit que no tienes en tu casa, como un vestido de gala o cosas así, y no he tenido ningún problema. Me lo han dejado todo, incluido el traje regional, sin ningún problema. La gente, gente que no conozco, me empezaban a seguir en las redes sociales.

"Yo lucho por la igualdad y considero que este certamen, a día hoy, sí que lucha, ya no por un físico, porque ni siquiera tenemos desfile en biquini. Entonces, yo creo que por eso me animé"

—¿Se considera feminista?

—Sí. Yo lucho por la igualdad y considero que este certamen, a día hoy, sí que lucha, ya no por un físico, porque ni siquiera tenemos desfile en biquini. Entonces, yo creo que por eso me animé.

—¿Cómo casa en el siglo XXI este tipo de certámenes con la exhibición del cuerpo de la mujer, o del hombre, en su opinión?

—Había hombres también y para empezar te diré que los hombres desfilaban en bañador y las mujeres no. Yo creo en la igualdad y si no estoy desfilando en traje de baño… No sé si me explicó. Y sí me animó a participar no solo la idea del físico, del tipo de mujer exuberante, guapa… Tú tienes un proyecto social, tienes que tener un fondo, algo más que un físico. Una mujer empoderada a nivel de estudios, es lo importante para llevarse la corona. La chica que ganó es médica. O sea, qué mejor fondo que cuidar de las personas.

—¿Piensa en participar en otros concursos?

—No lo sé. No sabría decirlo. Es verdad que hasta el momento no. No había pensado nunca en más que: vivo la experiencia y ya. Pero también es cierto que han salido un montón de oportunidades. Es un mundo muy amplio y no sabría qué decir. Ahora mismo, hoy por hoy, no. Necesito descansar porque han sido meses muy intensos. Yo creía que era solo ir y conocer gente y que te lo iban a dar todo hecho. No ha sido así, he tenido que trabajar mucho y me debía horas el día y entonces, hoy por hoy no, pero igual en un tiempo y con una buena preparación de base igual que me animo a otro certamen o algo así.