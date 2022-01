El Centro de Negocios del Centro de Transportes y Logística de Benavente ha sido finalmente el lugar en el que decenas de personas optaron ayer por realizarse un test rápido de antígenos para descartar un posible contagio por COVID-19. La primera jornada organizada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, en colaboración con el Ayuntamiento de Benavente, ha transcurrido con total normalidad. Apenas se han vivido momentos de espera para la realización de estas pruebas que se han prolongado durante dieciséis horas de modo ininterrumpido.

Vecinos de Benavente y de pueblos de la comarca han decidido realizarse la prueba. “Tengo síntomas y ya me he hecho un test de la farmacia y quería confirmar”, explicaba un joven; “empezó mi sobrina, luego mi marido y poco a poco iremos cayendo todos. He venido para descartar un posible contagio, al estar en contacto con un positivo, a ver si me la hacen porque en el Centro de Salud es misión imposible”; “venimos a salir de dudas, no sé si nos la harán pero hemos cenado con personas que son positivo y claro estamos preocupados”, comentaba un señor a las puertas del Centro.

Este dispositivo ha contado, una vez más, con voluntarios de Protección Civil de Benavente que han colaborado en el correcto desarrollo de la intensa jornada.

La iniciativa llevada a cabo con el fin de descongestionar una Atención Primaria colapsada por la escasez de profesionales y la alta positividad, se repetirá mañana miércoles y el jueves 13, en horario de 9 a 18 horas.

En Benavente y varios pueblos de la comarca las cifras de incidencia a 14 días es preocupante. La ciudad se sitúa ya en 4.211 positivos por cada 100.000 habitantes y cifras por encima se dan en localidades como San Pedro de Ceque con una incidencia de 7.763; Alcubilla, que tiene 4.348; Cubo de Benavente, con 4.310 o Castrogonzalo con 4.516. Teniendo en cuenta los datos por centros de salud, en Benavente Norte hay 448 positivos, 718 en el Sur y 180 en Santibáñez y 45 en Camarzana.