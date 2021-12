Nervios y ganas a partes iguales. El Centro de Negocios de Benavente acogió ayer la jornada de vacunación a niños de entre 7 y 9 años de edad. “Estoy deseando. Ya estoy cansada del coronavirus”, explicaba una niña a las puertas del vacunódromo benaventano. “Me han dicho que es un pinchacito, no creo que me haga daño”, explicaba otro niño. “A mí ya me han vacunado de más cosas y ya era hora de que nos vacunaran a los niños”, “yo quiero vacunarme para que así no tenga el coronavirus”, “tengo ganas, a ver si se acaba el COVID y nos quitan la mascarilla”, “me da un poco de miedo pero lo prefiero para estar más segura del COVID”, señalaba Naiara.

Los niños explicaban así sus sensaciones antes de acudir a su cita con la primera dosis de la vacunación frente al coronavirus. Los padres también convencidos de los beneficios de la vacunación explicaban “es un modo de que estén más protegidos frente al coronavirus”, explicaba Pilar, “ya estamos vacunados mi marido y yo y nos sentimos más seguros vacunándola”; “yo la verdad es que tenía un poco de miedo porque no sabes cómo le va a afectar la vacuna, pero convencida de que había que vacunar al niño para una mayor protección frente al virus”, aseguraba Raquel. Poco a poco los niños de Benavente y comarca fueron acercándose al Centro de Negocios. Reacciones para todos los gustos, antes y después de la vacuna. “No me ha dolido nada. Ahora ya no me entra el virus”, aseguraba Oscar, contento tras vacunarse; “me duele el brazo, creo que ya me está haciendo efecto”, explicaba María; “a ver si nos vacunamos todos y nos quitan ya las mascarillas, estoy cansada del COVID”, explicaba Zoe. Una vacunación que llega además, poco antes de la cita de final de año y ante unos datos de contagios más elevados que nunca en Benavente y comarca, en sintonía con el resto de la provincia. La incidencia en Benavente alcanzaba ayer los 2.366,90 positivos por cada 100.000 habitantes a 14 días, un grado de positividad global de las pruebas diagnósticas por semana del 23,31%y 261 casos nuevos en la última semana. En localidades de los Valles datos también preocupantes. Uña con 9.160 de incidencia a 14 días; 8.621 en Navianos tras haber superado la barrera de los 11.000 un día antes; en Valverde, en Villaveza, los datos se acercan a los 5.634 de incidencia; y 3.073 en Villanueva de Azoague. Villanázar ha bajado ya su incidencia a 1.111 casos, datos que siguen siendo de un nivel de riesgo alto y no registra ningún nuevo positivo en los últimos 7 días; y otras poblaciones como Santa Cristina con 2.423 y San Cristóbal con 2.484 siguen subiendo los casos positivos en los últimos días. En cuanto a los datos de positivos por centros de salud, en Benavente Sur se registran 356 casos activos; 263 más en Benavente Norte; 162 en el centro de Camarzana de Tera; y 35 más en Santibáñez de Vidriales. En total 816 casos activos en la zona de Benavente y comarca con datos de ayer. IU denuncia el “colapso” en Atención Primaria para detectar casos Izquierda Unida de Benavente pide a la Junta que actúe ante “el crecimiento desmedido de contagios Covid-19. Desde el mes de diciembre, Castilla y León ha visto multiplicada su incidencia de forma acelerada”. Hace hincapié la coalición del “colapso en la detección de casos en Atención Primaria” así como de seguimiento y tramitación de bajas. Más aún en zonas como en el Centro de Salud Benavente Norte donde aún siguen sin reponerse dos médicos titulares de la plaza. Por ello solicita IU a la Junta que equipe a la atención primaria con personal sanitario y administrativo suficiente para gestionar las enormes tareas sobrevenidas. “Además, la atención primaria debe seguir funcionando en materias de salud distintas a la Covid-19”, consideran. Desde Izquierda Unida “hacemos hincapié en la necesidad de tomar medidas sociosanitarias y administrativas, además de las ya planteadas en múltiples ocasiones. Es imprescindible desburocratizar los procesos de baja laboral desmarcándola de la Atención Primaria y facilitando que ésta se produzca de forma telemática durante toda la nueva ola, potenciar el teletrabajo como se realizó durante la primera ola o instaurar protocolos de ventilación cruzada en todos los establecimientos públicos”, aseguran. Izquierda Unida pone en valor el papel de prevención que las administraciones pueden tomar mediante ventilación, control de aforos y asistencias.