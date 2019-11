La patronal benaventana inicia el proceso para renovar su directiva

La Asociación Zamorana de Empresarios de Benavente y Comarca (Azebeco), anunció ayer el inicio del proceso electoral y la convocar elecciones para renovar la actual junta directiva una vez transcurrido el plazo del mandato. La convocatoria se realizará mediante una asamblea general extraordinaria que tendrá lugar en su sede el 19 de diciembre a las 20,15 horas en primera convocatoria y a las 20,45 en segunda convocatoria.

El actual presidente, José Manuel Ramos, no optará a la reelección, según confirmó ayer a este periódico. Ramos, que accedió a la presidencia de Azebeco en el verano de 2014, ha estado al frente de la patronal benaventana durante cinco años. "He quemado una etapa y considero que ha llegado el momento del relevo", explicó ayer a este periódico.

El empresario precisó que hace meses que había comunicado a la junta directiva y a CEOE-Cepyme Zamora su deseo de dejar el cargo y facilitar la renovación de la junta directiva local. Aunque los estatutos de Azebeco otorgan un periodo de cuatro años por mandato, también permiten una cierta flexibilidad en la renovación prorrogando así el tiempo de presidencia siempre y cuando se vayan renovando cargos de la junta directiva.

Ramos había venido comunicando su deseo de iniciar el proceso electoral. En las últimas semanas confirmó su deseo de no seguir al frente de la asociación, so pena de presentar su dimisión si no se producía la convocatoria de elecciones.

José Manuel Ramos ha defendido la labor realizada durante el tiempo en el que ha permanecido al frente de Azebeco y se ha mostrado especialmente "orgulloso" de haber participado en el impulso del polígono logístico "Puerta del Noroeste", del que, dijo, espera que resulte un notable impulso para Benavente y para la economía benaventana.

Ramos, que ha integrado la Mesa del Diálogo Social, ha subrayado la sintonía que ha habido en este tiempo con respecto a este proyecto entre todos los agentes sociales y confía en que las aportaciones comprometidas por todas las instituciones se consumen y sean suficiente para poner en marcha un proyecto "muy bien encarrilado" que va a cambiar el signo de las cosas en Benavente".