Anpba pide que el toro se sustituya por un carretón y el alcalde le exige "respeto"

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba), pide al Ayuntamiento de Benavente que sustituya los toros enmaromados por carretones. Explica la asociación que "en Benavente, los tres toros enmaromados utilizados en sus fiestas, vienen sufriendo grandes penalidades, año tras año" y para ello se refiere a la celebración del festejo de este año en que "al enmaromado Patriarca tuvieron que recortarle el recorrido para evitar un desastre como los espectáculos de otros años: toros agonizantes y apuntillados en plena calle, que no llegaron por su propio pie al matadero; al enmaromado Canastillo se lo tuvieron que llevar metido en un cajón tirado por tractor; al enmaromado Conciliador, igualmente se lo tuvieron que llevar metido en un cajón" y asegura que "para colmo, el gentío que acosa a los animales, por delante, por detrás y por los lados, es tan numeroso que estos desdichados animales sufren un estrés insoportable".

Frente a estas argumentaciones, el Ayuntamiento benaventano hace hincapié en que "la ciudad de Benavente, y por ende los benaventanos y benaventanas, en ningún momento maltratan a los toros que corren sus calles. Muy al contrario, durante las fiestas del Toro Enmaromado, el astado es el rey de nuestra fiesta y por ello se le trata con el cuidado, respeto y devoción que un animal merece, es decir, se le cuida, protege y se le respeta de principio a fin".

Añade la concejala de Fiestas, Patricia Martín que "siempre hemos respetado al toro. Nunca hemos hecho nada al toro que sea maltrato. Todas las corporaciones municipales hemos hecho cosas en pro de la fiesta, la seguridad y con el fin de garantizar que no se maltrate al animal en ningún momento". Y recuerda a la asociación que "al animal no se le apuntilla en la calle, se cumple rigurosamente la normativa en este sentido. Es verdad que Anpba siempre presenta recursos administrativos para solicitar la eliminación del festejo. Pero nunca salen adelante porque cumplimos con todas las leyes que atañen a este festejo, tanto a nivel nacional como de comunidad autónoma".

Lamenta Anpba en su escrito también que "para más INRI, hay constantes cogidas y otros accidentes en el transcurso del «viacrucis» al que son sometidas estas pobres víctimas. Y así dan buena cuenta de ello los participantes (humanos) heridos en 2019 o las graves cornadas que propinó a un hombre el toro enmaromado Bohemio en 2018".

Se refiere la asociación a la celebración de carreras con carretones "hemos sabido que, en Benavente, hacen circular por las calles a un toro enmaromado de cartón y con rueda, que supone las delicias de los asistentes" y es por ello que pide al Ayuntamiento que "tenga a bien llevar al Pleno una propuesta para la sustitución de los animales de carne y hueso (que, al ser enmaromados, sufren un maltrato evidente), según determinó la Audiencia Provincial Palencia y que, en su lugar, se utilice un carretón de toro enmaromado, como se ha hecho en las fiestas que concluyeron en un barrio benaventano, quedando así las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente recicladas y adaptadas a la sensibilidad social del siglo XXI, que observa con ojos cada vez más críticos que se utilicen animales, que sufren lo indecible tanto física como psicológicamente, para el divertimento de unos pocos".

En este sentido, el Ayuntamiento asegura que "los benaventanos en general y este Gobierno Municipal en particular, somos los herederos y responsables de cuidar y transmitir nuestra cultura y tradiciones. Siendo conscientes de nuestra responsabilidad y herencia y teniendo claro que un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir y Benavente es un pueblo con un gran pasado pero con mejor futuro".

Asegura también la Administración municipal que "los benaventanos y benaventanas ya estamos cansados de que estas asociaciones nos acosen, nos difamen y no nos respeten, algo que nosotros sí hemos hecho siempre con el sentir, ideas y pensamientos del colectivo antitaurino, aunque no compartamos su pensamiento y ellos pretendan imponernos el suyo". En este sentido añade que "no somos partidarios de las pretendidas doctrinas antitaurinas de "pensamiento único" a imponer a todo el mundo" y asegura que "a pesar de ello, les respetamos, pero una vez más les exigimos, respeto por aquellos como nosotros que pensamos distinto a ellos, que cumplimos la ley en la celebración de nuestros actos y que no les faltamos ni nos metemos con ellos".

Asegura en un comunicado oficial que "este Gobierno Municipal, con su alcalde y concejala de Fiestas a la cabeza, seguiremos defendiendo y luchando por nuestra cultura y nuestra tradición taurina, pues la sentimos al igual que la inmensa mayoría de nuestros convecinos al formar parte de nuestro ADN colectivo".

Desde el Gobierno Municipal "en nombre de todos los benaventanos, queremos dejar claro de forma pública que defendemos y defenderemos nuestro festejo con uñas y dientes, que seguiremos exigiendo que nos respeten igual que nosotros respetamos, por ello pedimos a esta asociación que deje de utilizar de forma capciosa la imagen de Benavente para difamar y engañar a la opinión pública con mentiras sobre nuestras fiestas, cultura y tradiciones".