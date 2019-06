El Ayuntamiento se plantea cómo ampliar el espacio del toro en carrera por detrás

Finalizan las Fiestas del Toro y queda ahora por valorar hasta qué punto se ha cumplido la ordenanza municipal de la carrera de los enmaromados, ya de aplicación por parte del Ayuntamiento de Benavente desde el pasado año. Al igual que sucediera al finalizar las fiestas de 2018, la intención del Ayuntamiento es visionar los vídeos del miércoles y del sábado con el fin de aplicar la normativa, tanto autonómica como municipal, más aún cuando la ordenanza ha sido un paso más por la Concejalía de Fiestas por blindar los festejos del toro enmaromado.

"El año pasado ya se tomaron medidas. Se visualizaron todos los vídeos de las diferentes carreras del toro y los toritos. Estuvimos dos días visualizando los vídeos y viendo la gente que había tenido comportamientos que no tienen que ver con las normas establecidas para la carrera del toro enmaromado de Benavente", explicó la concejal de Fiestas, Patricia Martín.

"Se dio cuenta a Junta de Castilla y León que es la administración encargada de establecer las sanciones y no sé si llegó en su día esas sanciones o no", añadió.

La intención del Ayuntamiento es repetir esos trámites. De modo que se visualizarán los vídeos grabados durante las carreras de los toros y toritos enmaromados y "daremos cuenta igualmente a la Junta de Castilla y León para que si hay alguna acción que es sancionable se sancione", explicó la edil.

Lo cierto es que en el toro hay mucha gente detrás, se va midiendo atrás. "Yo no he visto en la carrera cortes, ni quiebros, pero siempre hay algún listo que quiebra el toro y no lo hace bien", puntualizó.

Desde el Ayuntamiento de Benavente creen necesario "concienciar, tal y como también ha dicho el alcalde, a todos los corredores de cuáles son las normas de este festejo tradicional. Yo creo que los benaventanos las conocen y están concienciados, pero hay gente que nos visita de fuera que, no lo hacen conscientemente, pero hay diferentes maneras de correr el toro, en diferentes municipios y para venir a correr a Benavente tienen que respetar las normas que tenemos aquí", indicó la concejala.

Por su parte, el alcalde señaló que "yo creo que la asignatura pendiente es el espacio atrás, Hay que trabajar de un modo más serio el espacio atrás. Al final el animal empieza a mirar constantemente para atrás, la gente quiere estar más cerca del animal según avanza la carrera y el toro empieza a estar pendiente y vigilante de lo que tiene atrás. Hay que ver cómo solucionar esto. Va en perjuicio del festejo y hay que ver de qué modo lo podemos poner una solución. Hablaremos con los colaboradores".