Primer caso de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en una explotación de Zamora

Una explotación de ganado vacuno de la provincia de Zamora aparece por primera vez afectada por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (Culicoides spp.), que afecta a rumiantes domésticos y salvajes.

Desde la última actualización sobre la enfermedad realizada el pasado 7 de agosto, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, ha confirmado 19 nuevos casos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), entre los que aparece por primera vez un caso en el sur de Zamora, el tercero en Castilla y León que se suma a otro en El Barco de Ávila (Avila) y el ya conocido en la comarca de Ledesma.

El avance de la enfermedad desde el sur hacia el norte de la Península ha provocado inquietud en el sector y así se transmitió en la reunión celebrada la semana pasada entre los representantes de los sindicatos agrarios y la Dirección General de Producción Agropecuaria.

"No crear alarmas"

Lorenzo Rivera, responsable provincial y regional de la Alianza UPA-COAG fue uno de los asistentes a esa reunión donde se planteó a la Junta que ponga medios materiales y personales necesarios para el control de esta situación y la compensación a las explotaciones afectadas por las restricciones que impone la enfermedad.

El hecho de que la EHE afecte a la fauna silvestre (ciervos) preocupa especialmente en la medida que puedan ser una fuente de contagio para el ganado doméstico.

Lorenzo Rivera apela también a la "tranquilidad" del sector y de la sociedad porque la EHE "no es una enfermedad contagiosa y no es necesario crear alarmas innecesarias; el índice de mortalidad del ganado se sitúa entre el 1 y el 2%".

Para el líder agrario, la expansión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica es "una consecuencia más del cambio climático", con el transporte desde países del norte de África donde la enfermedad está presente desde 2006. "Estas temperaturas tan exageradas y los otoños calientes favorecen el avance hacia la Península. El cambio climático trae estas cosas y nos tenermos que ir acostumbrando, lo que pedimos a las administraciones es que protejan a los ganaderos de estas amenazas y establezcan medidas para defenderse de la enfermedad" apunta Lorenzo Rivera.

Penìnsula Ibérica

Los últimos datos apuntan además casos en las comarcas de: Campiña y Campo de Gibraltar (provincia de Cádiz); Cartaya (provincia de Huelva), Posadas y Valle de Guadiato (provincia de Córdoba); El Condado, Cazorla, Linares y Úbeda (provincia de Jaén); Alhama de Granada (provincia de Granada); Mérida y Azuaga (provincia de Badajoz); Plasencia, Coria y Valencia de Alcántara (provincia de Cáceres); Colmenar Viejo y Buitrago (Provincia de Madrid). Además, se han confirmado dos focos en Murcia en ciervos silvestres en dos cotos cercanos entre sí.

La localización de algunos de los nuevos focos implica modificaciones en la zona desde la que se restringe el movimiento directo para vida (no así para sacrificio) por EHE hacia otros Estados miembros de animales bovinos, ovinos y caprinos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2020/688 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, manteniéndose restringidos los movimientos procedentes de explotaciones ubicadas en los siguientes territorios: Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Madrid, Comunidad Autónoma de Murcia y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

No se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.) ya que la EHE no es una enfermedad que afecte al ser humano. Respecto a los movimientos nacionales, los animales y vehículos deben estar desinsectados para movimientos desde la zona afectada hacia zona libre, con ausencia de sintomatología en ganado bovino.

Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se recuerda la importancia de comunicación inmediata a los servicios veterinarios de cualquier sospecha en las especies susceptibles, domésticas y silvestres, para valorar el impacto de la enfermedad y su distribución, recomendando adoptar medidas de desinsectación en animales e instalaciones como sistema de lucha contra el vector, así como el tratamiento sintomático de los animales enfermos tan pronto como aparezcan los síntomas en los mismos.

