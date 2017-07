Los autores de la rotura de candados del Merca deberán pagar los destrozos

La Policía Municipal está investigando la autoría de la rotura de candados del acceso al mercado de mayoristas de Zamora, Mercazamora, en la madrugada del pasado lunes, con el fin de que los responsables paguen los daños causados en las instalaciones. El teniente del alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez considera que los hechos no son de recibo: "No nos parece un comportamiento adecuado. Por esa regla de tres si un día hay cualquier tipo de retraso o incidencia en otra instalación municipal daríamos pie a que el ciudadano se tomara la venganza de abrir por su cuenta este Ayuntamiento, el Ángel Nieto o la Ciudad Deportiva. Esto no son comportamientos. La Policía Municipal está investigando quiénes son los responsables del deterioro de las instalaciones municipales y tendrán que asumir ese daño que hayan causado a las mismas".

Fagúndez indicó que el equipo de Gobierno también ha pedido un informe a la Concejalía de Comercio para saber la causa del retraso de la apertura de las instalaciones "para que si ha habido algún problema ponerle solución lo antes posible". Pero en ningún caso, haya o no algún problema "es de recibo que cualquier ciudadano se tome la justicia por su mano y rompa una instalación municipal para hacer uso de ella". En cualquier caso, Fagúndez indica que los problemas que pueda tener en Merca "no tienen nada que ver" con el hecho de que alguien se crea con derecho a romper los candados para entrar. "Los conserjes encargados de la apertura informarán sobre esos extremos. Yo de lo que estoy hablando es de un comportamiento incívico de alguien que no lo tiene que hacer y el Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto. El resto de problemas, se tendrán que ver con el responsable y ver cómo se solucionan, pero no así".

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, por su parte, constata que Mercazamora tiene problemas, pero señaló que su equipo de Gobierno sí que ha mostrado interés en irlos resolviendo, aún consciente de su dificultad.

Por ejemplo, destacó que durante este mandato ha habido dos licitaciones para adjudicar los puestos vacíos "y ha habido tres concesiones, por lo que algo sí se ha hecho para intentar mejorar la situación y que se completen los puestos. Es verdad que hay bastantes vacíos y también que no parece que en la sociedad haya mucho interés por ocuparlos. De acuerdo, pero se ha intentado y la última licitación se ha hecho porque sabíamos que había un industrial interesado en módulos del Merca".

Con respecto al bar del recinto, que está cerrado desde hace años, Guarido explicó que no es posible la reapertura de las instalaciones en el lugar en que estaba antes, en la planta alta, ya que incumple la normativa de accesibilidad. Y se está estudiando la posibilidad de ubicarlo en alguno de los módulos vacíos de la planta baja. El problema es que es difícil encontrar a algún concesionario dispuesto a realizar una inversión para adecuar el espacio para bar y tendría que ser el Ayuntamiento quien corriera con ese gasto, al menos en una adecuación básica, para después cederlo a un adjudicatario.

Respecto de la queja de los industriales sobre la falta de exclusividad del Merca para ejercer el mercado mayorista de productos frescos, ya que se puede ejercer también en naves privadas e incluso repartos en camiones y otras partes de la ciudad "es un tema que no viene de ahora, sino de mediados de los años 80, incluso antes", recordó Guarido, "cuando el Ayuntamiento de Zamora no fue capaz de completar el expediente de exclusividad de las instalaciones del Merca. Es decir, se hizo un mercado central de mayoristas para llevar allí todo lo que era la distribución de productos, pero a la vez en aquel momento se dejó que los industriales pudieran instalarse en el casco urbano para hacer sus repartos. Y de hecho, alrededor del Mercado de Abastos en su día había bastantes almacenes. Es un tema que viene de muy, muy lejos y en estos momentos no parece ya que tenga solución dar un régimen de exclusividad a un Mercazamora cuando hemos ido avanzando en los últimos años en la libre competencia, no porque no diga un Ayuntamiento, sino porque lo dice la ley, lo dice Europa. Entonces, las posibilidades son escasas". En resumen, "la situación del Merca no ha empeorado y, aunque sea escasamente, ha mejorado algo".