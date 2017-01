La relación de parentesco, fundada en rumores sin comprobar

El regidor de Villardiegua de la Ribera, Silvestre Fernando, resulta igualmente absuelto del delito de prevaricación, por el que la Fiscalía Provincial exigía 7 años de inhabilitación para empleo o cargo público por adjudicar directamente obras de entre 2008 y 2012 a Pordomingo y Cosmo Sayago , sociedad de José María Pordomingo y José Ignacio Isidro Isidro, contratos de obras menores que la Ley permite que se adjudiquen directamente por el alcalde.

En la sentencia se descarta que Isidro pudiera influir en este regidor para que adjudicara obras a Cosmo Sayago, la sociedad que el alcalde de Villadepera constituyó con el empresario José María Pordomingo. El fallo recoge textualmente que "no se ha acreditado ninguna relación familiar, de parentesco", de primos, "o de cualquier otro tipo", ni siquiera "de compañerismo político", ambos alcaldes por el Partido Popular cuando se produjeron las adjudicaciones. La juez llega a tirar de las orejas a la Guardia Civil que investigó esta causa por no corroborar los rumores de que José Ignacio Isidro Isidro y Silvestre Fernando eran parientes, "oyeron decir en el pueblo que eran familia, pero no comprobaron el parentesco", que los acusados negaron en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal. En cualquier caso, el periodo en el que se llevaron a cabo las obras fue anterior a la constitución de Cosmo Sayago por Isidro y el empresario Pordomigo, por lo que Silvestre Fernando no pudo incurrir en prevaricación para beneficiar a su supuesto primo.