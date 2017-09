Zamora mágica en un país de funambulistas

Recorro puestos con actuaciones poco menos que inverosímiles. Recuerdo cuando de pequeño mi padre , dotado de una mente infantil que disfrutaba como nadie, hasta lo indescriptible, ante trucos y actuaciones increibles, me llevaba a los circos que muy de tarde en tarde pasaban por nuestra ciudad. Bravo por la mágica continuidad de estas jornadas.

Y héteme de repente sentado en la calle en una silla de madera, atraído por una echadora de cartas, con su traje multicolor y su bola de cristal rellena de algo parecido a copos de nieve flotando en su interior.

¿ Y ahora qué le consulto yo?, me

pregunto a mí mismo algo azorado, mientras la medium al otro lado de la mesa me mira con sus ojos profundos, rabiosamente negros . Ella comienza por lanzarme, segura de su afirmación: " usted querer saber ahora mismo el futuro de su pais ....". Un sudor frío recorre mi frente. Y es que si me he escapado a mi querida ciudad es precisamente para desintoxicarme de un ambiente general monótono y aburrido. Al invento responsable de este fregao lo llaman "independentismo" . Y el resultado, un cansino e insoportable pelear en una amañada e interminable gresca política .

No hubo manera de detener a la vidente: "Usted no debería estar muy preocupado por este asunto", se arranca cual segura consejera. "Al igual que en su preciosa ciudad, allí arriba en la esquina derecha de su país estan montando un espectáculo, pero este otro de magia un tanto negra, embaucadora. Los protagonistas pretenden asustar, porque meter miedo siempre es muy rentable, se lo digo yo valiéndome de mi larga experiencia".La medium tira de nuevo las cartas, al tiempo que consulta su bola de cristal despues de pegarle un buen meneo.

"Ya verá. Cuando llegue el momento anunciado con tanta fanfarria y tan aburrida obstinación, que han llamado

1 - O...... ¡ zas! los mas tontos a la carcel , como los pobres conejos en las jaulas del mago chino. Y los mas listos....déjeme ver estas carta.. ¡ as de bastos y cinco de oros! los más astutos a lo suyo". A jugar el juego previsto desde el principio. A sabiendas de que la partida ya estaba ganada; utilizando la carta de su propio tarot que anunciaba hace meses : "elecciones ya".

Y aquí me despedí de mi medium; quedando para futuras ediciones de Magia en esta hechizante ciudad nuestra. Dudando, para mis adentros, si desear que acierte o no en sus doctos, originales pronósticos, que espero se resuelvan lo antes posible.

Acontecimientos seguramente transcendentales para el devenir de esta incontestable e imperecedera nación nuestra.

Jesus Pertejo