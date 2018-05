Luis Posado: "Pese a descender, nuestra motivación es máxima para este partido"

Luis Posado, guardameta del MMT Seguros, afirmó en rueda de prensa que la intención del equipo zamorano es "hacer un buen partido e ir a ganar los encuentros que quedan" pese a consumarse el descenso a División de Honor Plata. Un objetivo que los pistacho afrontan con "motivación máxima" ya que, ante todo, el grupo quiere cerrar la temporada con buen sabor de boca.

"Hay que hacer un buen trabajo e ir a ganar los partidos que restan, no hay otra forma de afrontar el final de temporada"; indicaba el cancerbero con un tono serio marcado por el reciente descenso. "El disgusto no está pasado, ni mucho menos"; confesaba Posado, añadiendo: "Ni creo que se pase en un corto espacio de tiempo". Para el portero y el resto del equipo perder a categoría ha supuesto "una gran decepción" y, pese a "poder ser esperable al jugar frente a BM Granollers", en el cuadro de Viriato se piensa únicamente en que "la meta era salvarse y no se ha conseguido". Una realidad que, como indicó el otrora canterano, "dolerá, y mucho, durante un tiempo".

En opinión de Luis, el equipo "tenía en su mano la permanencia y no la consiguió", por ello cree que "se podía haber hecho más" durante la temporada. "No hay nada que reprocharle al equipo pero el objetivo dependía de nosotros y creo que pudimos hacer más si lo miramos desde el punto de vista que hubo partidos que no se ganaron y se pudieron ganar"; indicó con tristeza antes de reconocer que es pronto para hablar de su futuro y si continuará en el club. "No lo sé, no he hablado con el club todavía. Cuando llegue el momento se hablará y se decidirá lo mejor para todos"; puntualizó.

Por último, y pese al descenso, el guardameta aseguró que el MMT Seguros encara la penúltima jornada con "motivación máxima" pero no por "esa rivalidad que `parece haber con Guadalajara en nuestro paso por Asobal, que no trasciende más allá de lo deportivo" sino por "el largo tiempo que el equipo lleva sin sumar puntos". "Hemos estado trabajando mucho y todos queremos que, al final, ese esfuerzo lleve a un buen resultado"; concluyó.