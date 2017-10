Lucas Fernández no necesitó profundizar mucho para analizar el juego desplegado ayer por su equipo: "Es cierto que el primer cuarto tuvimos un acierto que en otras ocasiones no nos ha acompañado, pero lo importante es el nudo, no el inicio ni el desenlace. Cómo el equipo ha sido capaz de gestionar los minutos en los que ellas han intentado meterse en el partido. La ventaja del primer cuarto nos permitió afrontar el partido con más tranquilidad porque nos cuesta adquirir el punto de madurez. Pero la clave ha estado en cómo luego hemos sido capaces de trabajar en defensa, en cómo todo el mundo ha intentado dar un paso más para suplir carencias como la del poste bajo, cómo hemos creido en lo que hacíamos pese a que las opciones de ataque no fueran buenas. Eso al final nos ha permitido sumar la primera victoria frente a un rival que , mantengo y sostengo, que está en una situación circunstancial, que está muy bien entrenado por Jorge Elorduy y la capacidad de sus jugadoras es altísima", dijo el entrenador del Zamarat en la sala de prensa.

Lucas Fernández nunca vio clara la victoria: "Siempre sientes una amenaza constantes desde el banquillo que es lo que te hace estar alerta, y eramos conscientes de que la victoria nunca estuvo clara. Siempre intentas exigirte un poco más, seguimos descubriendo situaciones, hay situaciones en que asumimos riesgos y le facilitamos las cosas al contrario. Pero ese es nuestro camino, el seguir siendo valientes, no renunciar a tiros en ataque que están bien conseguidos y si no, gestinarlo bien atrás con defensas alternativas que por momentos nos ayudaron, gestionar la acumulación de faltas en algunas jugadoras. Todo eso hace que estés siempre alerta".

Por último, Lucas Fernández explicó que "hoy ha sido fundamental el trabajo de las ocho jugadoras, para mi es fundamental el día a día, y el hecho de que jugadoras vayan adquiriendo tranquilidad y confianza independientemente que vengas de derrotas o no, eso es muy importante", añadió Fernández.