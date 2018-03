El Ayuntamiento de Villalpando regulará el vertido de purines en su término municipal

El Ayuntamiento de Villalpando elaborará una ordenanza reguladora del esparcimiento de purines en su término dentro de lo dictado por la normativa autonómica. Así lo decidió el pasado martes el Pleno, que aprobó la moción de urgencia presentada por el Grupo Socialista con la intención de "blindar al municipio de la contaminación" que puede producir un vertido incontrolado de purines. La propuesta pretendía además prohibir el depósito de purín que no proceda de granjas del propio municipio, aunque hubo disensiones sobre este punto y finalmente se acordó, por unanimidad, aprobar que se redacte una ordenanza y dejar todos los detalles para el trabajo en Comisión. En la exposición de motivos el PSOE hablaba sobre el potencial "peligro" que supone la "macrogranja" de Cerecinos de Campos y el edil popular Jesús Toranzo expresó su rechazo a este término porque "se trata de una explotación de tamaño medio" y recordó que "en Europa están prohibidas las macrogranjas, que existen en Estados Unidos y en Rusia".

Comisiones informativas

Tal y como se esperaba, el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Villalpando, José María González, volverá a formar parte de las comisiones informativas del Ayuntamiento después de que el Pleno aprobara el pasado martes la composición propuesta por la Secretaría para que estos órganos consultivos reflejen mejor la realidad política de la Corporación. Así, el Grupo Popular estará representado en cada comisión por el alcalde, Félix González, y por otro edil, los socialistas también tendrán dos asientos -el de Rosa Ana Fernández y el de Natalia Redondo-, y uno para los no adscritos. Sin embargo, esta composición podría volver a cambiar ya que el pasado martes la ex-teniente de alcalde Laura Grande anunció por sorpresa que abandonaba el Grupo Popular y pasaba a ser concejala no adscrita. Cuando esto se haga efectivo, el Grupo Socialista será el más grande del Ayuntamiento, con cuatro munícipes, el Grupo Popular tendrá tres y habrá dos ediles no adscritos.

Además, José María González pasa también a ser el representante de la villa en la Mancomunidad Tierra de Campos, con la socialista Rosa Ana Redondo como suplente. González fue elegido con 6 votos: los del PSOE, el de Laura Grande y el suyo propio y las tres abstenciones del Equipo de Gobierno. El regidor pretendía proponer a su segundo teniente de alcalde, Jesús Toranzo, que aunque no reunía los apoyos suficientes recibió las alabanzas de la socialista Natalia Redondo como "persona válida para representar al Ayuntamiento", pero su voto fue para el no adscrito.

Compras municipales

En el turno de ruegos y preguntas se volvió a generar polémica a cuenta de las compras realizadas por el Ayuntamiento. Las concejalas socialistas reprocharon al alcalde la compra de adornos navideños en comercios de fuera del municipio "cuando hay cuatro o cinco tiendas en Villalpando que los pueden surtir", y por el gasto cercano a 280 euros en material de oficina que no se compró a la librería del pueblo. El alcalde, molesto, explicó que la inmensa mayoría de las compras se hacen en la villa y solo, puntualmente, se recurre a empresas foráneas cuando algún producto no se puede encontrar en el municipio o cuando hay una diferencia de precio muy grande, explicación que no satisfizo a la oposición, y Natalia Redondo le animó a cambiar el cartel de la fachada del Consistorio "Villalpando te necesita, empadrónate" por "Los comercios de Villalpando te necesitan, compra".

El regidor también dio cuenta del dinero cobrado en kilometraje, 540 euros por los 2.990 kilómetros recorridos en el último año y medio, "los primeros kilómetros que cobro en 11 años" e informó de que las analíticas del agua siguen dando niveles de arsénico y fluoruros dentro de los parámetros de potabilidad, como se puede comprobar en la sede electrónica del Ayuntamiento.