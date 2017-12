"En un futuro veo la magia mucho más respetada por todos, será como escuchar música"

César Rosales Robles "Mago Cess" (León, 1999) se ha convertido en el mago más joven en participar en la XIV edición Festival Internacional "Vive la Magia" que se celebra en León del 25 de diciembre al 31 de diciembre. La magia se apoderó de César con 11 años, precisamente cuando sus padres, afincados en Sanabria desde que era niño, lo llevaron al festival leonés. Su primer espectáculo en público fue con un grupo de diez niños del colegio de primaria, César Rosales contaba con 13 años. Los nervios se apoderaron de él, pero el espectáculo fue un éxito entre los pequeños. Desde ese momento trasladó a sus padres su deseo de ser mago. Su magia es fruto de su trabajo autodidacta, su constancia y su habilidad para ilusionar al público.

-¿Qué supone participar por primera vez en el Festival Internacional de Magia de León?

-Es un gran privilegio pero también una gran responsabilidad y una oportunidad para mi carrera artística, ya que soy el artista más joven que ha pasado por este festival. Agradezco a la organización que apueste por gente joven y que crea en nuevos valores.

-¿Qué es lo que tiene este festival que no tengan otros?

-Para empezar, estas fechas tan señaladas de Navidad donde la magia no puede faltar. Por ello el equipo de este festival ha trabajado muy duro por repartir magia y no sólo en la ciudad de León. Cada año intenta superarse y llevar la magia a todos los rincones posibles. Este año la magia de León también llegará aquí a Sanabria. Acompañada de mi amigo y gran mago argentino Carlos Adriano el día 29 de diciembre. Por todo esto y más, está considerado como uno de los mejores festivales del mundo y el mejor y más grande de Europa; ya que cuenta con más de 400 "shows" y 50 artistas de carácter internacional, de los cuales doce somos de Castilla y León. El público siempre ha valorado y apoyado cualquier nuevo proyecto y esto ha hecho crecer mucho al festival y alargarlo en el tiempo ya que este año es la edición XIV. En resumen para mí todo esto es lo que lo diferencia del resto.

-En el mundo de la magia ha sido un aprendiz muy precoz, le recuerdo haciendo trucos sorprendentes en Ilanes y Puebla...

-Tuve la suerte de descubrir mi verdadera pasión con apenas once años. Cuando me encuentro con otros compañeros y me preguntan cuando empecé, siempre me responden lo mismo: "Ojalá hubiese empezado a tu edad". Hoy en día quizás la magia suele ser "descubierta" por gente más joven con el uso de las tecnologías, esto también facilita el aprendizaje.

-¿Cómo ve la magia en un futuro?

-Con muchos "likes". La magia ha adquirido una gran importancia en todos sus aspectos en el panorama internacional gracias al uso de las redes sociales y medios de comunicación. Si todo va como hasta ahora, en un futuro veo la magia mucho más respetada por todos. Será como ahora escuchar música, algo del día a día.

-¿Quiénes son sus referentes en el mundo del ilusionismo?

-Mis referentes en estos siete años que llevo en la magia no han cambiado. Para mi Juan Mayoral y Huang Zheng han sido los artistas en los que más me he fijado y los que han tenido mayor repercusión en mi vida al haber sido mis maestros.

-¿Qué ha supuesto en su carrera este año 2017?

-Una locura. Ha sido mi mejor año, tanto a nivel artístico como personal. He conseguido muchos sueños que hace unos años los veía inalcanzables. Quizá la constancia y mi ambición hayan hecho que esté consiguiendo en la vida todos mis objetivos poco a poco. He actuado en el auditorio de mi ciudad natal y he viajado a Alemania para actuar en Berlín entre otras muchas cosas. Y cómo gran final de año participaré en el mayor festival de magia de Europa, creo que no podría pedir nada más, de momento. Mis ganas de comerme el mundo ascenderán este 2018 y estoy seguro que será incluso mejor que el año que ya acaba.