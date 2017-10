El Ayuntamiento de Roales necesita ayuda para llevar el agua del Duero a Freigel

El Ayuntamiento de Roales del Pan ha recibido en los últimos meses una decena de peticiones de distintas industrias de la zona interesadas en que el caudal de agua corriente del municipio aumente para poder incrementar su actividad, como le sucede a la empresa más grande de la zona, Freigel Food Solutions -Frinca-, que trabaja en un plan de expansión que le permitiría duplicar su plantilla, de los 150 empleados actuales a cerca de 300.

Después de una semana de declaraciones cruzadas entre responsables del Partido Popular e Izquierda Unida en las que se pasan del tejado del Ayuntamiento de Zamora al de la Diputación Provincial -y viceversa- la pelota de la responsabilidad de proporcionar más agua a Roales, la alcaldesa de este municipio, Berna Miguel (Adeiza), rompe su silencio para pedir la colaboración de todos en "algo que repercutiría positivamente en Roales, en Zamora y en toda la provincia". Miguel cree que "en Zamora no nos sobran las empresas y tenemos que apoyarlas desde todas las Administraciones, empezando por las más pequeñas, como nuestro Ayuntamiento, hasta las más grandes".

El Consistorio de Roales ha elaborado una memoria que recoge las actuaciones que serían necesarias para proporcionar más agua a las empresas que lo necesitan, y según ese trabajo "la infraestructura está prácticamente hecha", incluido el salto por debajo de la autovía para conectar con la red de Zamora, y lo que se necesita, además de una serie de bombas, es "sacar agua del Duero, y quien tiene permiso de la Confederación Hidrográfica para ello es el Ayuntamiento de Zamora".

Freigel no es la única compañía cuyo futuro depende de que la capital abra el grifo, también hay empresas del corredor de Roales que necesitan un agua que ahora mismo no tienen y media docena de empresas de Valcabado que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Roales por este mismo motivo. "A mi me da igual de dónde sean las empresas, de Roales, de Valcabado o de Zamora, lo que no nos sobran aquí son empresas y puestos de trabajo, precisamente", señala la regidora.

Roales ha hablado de esta cuestión con la Junta de Castilla y León "que ha mostrado una buena disposición a ayudarnos, de momento, de palabra" y también, de forma informal, con el Ayuntamiento de Zamora que les vino expresar lo mismo que Guarido ha dicho en prensa, que no piensan costear la infraestuctura, "algo en lo que no veo falta de lógica", reconoce la alcaldesa, y también que no darán agua hasta que Roales no pague la deuda pendiente por el saneamiento de años anteriores. "Etso sí que no me parece normal, esa deuda no está cuantificada, ya hay una sentencia judicial que no dice que no tengamos que pagar ninguna deuda y, aunque esté recurrida, Zamora no puede agarrarse a eso para negarse a proporcinarnos agua". Berna Miguel aclara que "no estamos pidiendo nada gratis, por supuesto que ese agua se pagará debidamente".

Por eso, la primera edil de Roales solicitará una reunión formal con el Ayuntamiento de Zamora para hablar de "qué posibilidades hay de acceder a ese agua, sin comprometer el abastecimiento de la población zamorana" porque "no me parece ni medio lógico irnos enterando por la prensa de lo que pensamos unos y otros". Miguel tiende la mano a Guarido: "Ya nos pusimos de acuerdo para desenquistar un tema muy complicado como el de saneamiento, que nos llevó incalculables horas de trabajo a todos, pero fue un éxito de ambas administraciones, ¿por qué no vamos a colaborar ahora en esto? Sería positivo para todos".

Miguel insiste en que "nos comprometamos todos, los primeros, los políticos profesionales". El gobierno local de Roales está compuesto por personas que no están liberadas y dedican todos los días varias horas al Ayuntamiento antes o después de su trabajo, "otros que sí cobran de sus Administraciones pueden dedicar más horas y más recursos que nosotros para que esto no se dilate tanto en el tiempo".

La ayuda de otras Administraciones, como la Junta de Castilla y León, la Diputación o también el Ayuntamiento de Zamora es fundamental para que el agua llegue a Freigel y al resto de industrias de Roales y Valcabado. "Todos los políticos hablan de desarrollar la provincia y de asentar población en el medio rural, y no es normal que a la hora de la verdad den un paso atrás y se miren unos a otros. Roales quiere sumarse a esa tarea de desarollo y asentamiento de población, y es el momento ideal porque lo demanda, entre otras, la empresa más grande de la zona, pero no nos pueden dejar solos. Esto no afecta a Roales, afecta a toda la provincia, Freigel trabaja con materia prima de Benavente, sus trabajadores viven en su mayoría en Zamora, y los de las empresas de Valcabado también".

En este sentido, el Ayuntamiento de Roales, una vez conseguido un saneamiento de aguas residuales apropiado, trabaja para proporcionar más electricidad a sus industrias, pero necesita ayuda para que también llegue el agua, y para mejorar servicios que ayuden al asentamiento de la población, como la guardería.