El alcalde socialista de Rionegro cree que la plaza José Antonio "no tiene connotación franquista"

José Antonio Colino, ( PSOE) ha respondido al senador de Compromis Carles Mulet, que ha instado a todos los alcaldes de España a cambiar nomenclatura franquista del callejero, que la calle 'José Antonio' y la plaza 'José Antonio' no tienen connotación franquista y no atentan contra la ley de Memoria Histórica. El regidor ironiza con que "tendrá en cuenta" el nombre del senador para un posible cambio. El alcalde de Rionegro del Puente , Zamora,, () ha respondido al senador deCarles Mulet, que ha instado a todos los alcaldes de España a cambiar nomenclatura franquista del callejero, que la calle 'José Antonio' y la plaza 'José Antonio' no tienen connotación franquista y no atentan contra la. El regidor ironiza con que "tendrá en cuenta" el nombre del senador para un posible cambio.

Según Colino el nombre de ambas vías no atentan contra la ley y especifica que su denominación es José Antonio "a secas", por lo que no se corrobora que esté dedicada a José Antonio Primo de Rivera, líder y fundador de Falange Española. "Por lo tanto hasta que los vecinos no nos lo requieran, este Ayuntamiento no va a proceder al cambio de la denominación de calle y plaza José Antonio", señala en una carta el alcalde socialista. Y tira de ironía para asegurar que la entidad local en caso de que acuerde el cambio de denonimación "tendrá muy en cuenta" cambiarla por plaza de Carles Mulet García, "en honor a su persona". "Agradeciéndole así el gran interés que demuestra en nuestro municipio al que le invito a conocer", finaliza Colino en su misiva al senador valenciano.

Desde Compromís han calificado de "impertinente" e "insultante" la respuesta del alcalde de Rionegro del Puente y recuerdan que gracias a esta iniciativa más de 50 ayuntamientos han cambiado la nomenclatura franquista. Además, Mulet ha pedido al PSOE que a nivel provincial llame al orden a Colino, al que ha calificado de "alcalde filofranquista".