Las fotos más divertidas de vendedores de espejos

Imagina que quieres poner a la venta un espejo que no necesites, no te encaje o te sobre en casa. El mercado de segunda mano parece una buena opción, así que piensas: un par de fotos, un texto descriptivo y llamativo y a esperar a que vengan las ofertas. Hasta aquí todo bien, pero, ¿te has planteado alguna vez cómo se saca una foto de un espejo sin que aparezcas tú en ella? (tú o la cámara con la que hagas la fotografía).



Probablemente, este "problema" no ocupe lugar en tus preocupaciones más inmediatas, sin embargo, a ojos de Internet se ha convertido en fuente de divertimento inesperada y muy hilarante.



La usuaria de Twitter Silviu Major compartió el siguiente pensamiento en la red social: "Mirar publicaciones de gente intentando vender espejos es mi nueva cosa favorita". Junto al texto, una serie de fotografías en las que parece que no hay manera de tomar una foto de un espejo sin capturar torpemente el reflejo de la persona que la está tomando.











Looking at posts from people trying to sell mirrors is my new favourite thing pic.twitter.com/TnWpTbwFZY — Siv (@SilviuMajor) 21 de marzo de 2018

Como era de esperar, el "descubrimiento" de Silviu fue acogido con entusiasmo por la comunidad tutiera que rápidamente se puso a compartir sus hallazgos.Nunca el reflejo de un espejo pudo resultar tan divertido.