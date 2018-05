Leticia, siempre eterna

"Lety, siempre eterna". Esta es la leyenda que ilustraba ayer la pancarta que familiares y amigos de Leticia Rosinos Andrés quisieron mostrar a más de 500 personas en homenaje tras su pérdida, en una emotiva concentración silenciosa en la que los gestos de dolor no cesaron durante largos minutos. Gente de Castrogonzalo pero también de pueblos vecinos como San Miguel del Valle o Prado, de Santa Cristina y también vecinos de Benavente quisieron acompañar a la familia y unirse a su dolor. El suegro de la joven Leticia se animó a leer unas palabras de agradecimiento a todos por el apoyo que les han mostrado "en estos duros momentos con los que nos ha golpeado la vida. Gracias por vuestra entrega, por acompañarnos y darnos fuerza, gracias por estar hoy aquí". Después numerosos aplausos y se hizo el silencio de nuevo. Nadie quería abandonar la plaza Mayor de Castrogonzalo.

La gente fue llegando a esta plaza desde las siete y media de la tarde. Los rostros de tristeza se dejaban ver en vecinos consternados por lo ocurrido y que aseguraban que no entendían por qué había pasado este horrible suceso con el que se ha arrebatado la vida a una joven de 32 años y, además, de modo violento.

En el momento de la llegada de la familia, muy afectada y agradecida por todos los apoyos, se sucedieron las muestras de condolencia, los abrazos, los comentarios del sin sentido de lo ocurrido.

Durante el prolongado silencio un vecino levantó la voz y voceó "esta familia no se merece por lo que está pasando, este pueblo no se lo merece y queremos culpables", las lágrimas ya no le dejaron continuar. Sí hubo más reacciones entre los asistentes.

El acto ha tenido lugar apenas unos minutos después del anuncio de la puesta en libertad de J.A.A.G, el hasta ahora detenido por el caso, y el envío de la causa al Juzgado de Menores.

Numerosos vecinos aseguraban que nadie se atreve a hablar pero que la noticia no les sorprendía. "Lo que pedimos es que el culpable sea condenado y pague con toda la fuerza de la ley", señaló un vecino de Castrogonzalo. "Ya sabíamos lo que estaba pasando pero nadie se atrevía a decir las cosas como son", indicaba otro. Algunas personas llegaron a manifestar su deseo de que "no pueden entrar en el pueblo, yo no quiero tener un asesino como vecino", señalaba una mujer.

Estas palabras son fruto de la "rabia contenida" según explicó el alcalde, Joaquín García, muy afectado también por lo ocurrido con Leticia. "Leticia era una chica lista, extrovertida, estaba siempre interesada en aprender cosas nuevas y eso se lo han llevado por delante y no lo vamos a permitir", explicó. "La justicia no puede permitir la barbarie, la monstruosidad que ha ocurrido", añadió.

En el acto en memoria de Leticia estuvieron también compañeros de trabajo. La empresa donde estaba como responsable de calidad, Lácteas Cobreros, asegura en las redes sociales "los compañeros que tuvimos la inmensa suerte de trabajar codo a codo a su lado, nos sentimos agradecidos de haber podido compartir con ella tantos buenos momentos. Nos duele el alma saber que no volveremos a ver su eterna sonrisa, dejando una huella imborrable en nuestros corazones".

También se han hecho concentraciones en memoria de Leticia en Benavente y Prado.

En ese mismo acto se dio a conocer que el entierro de Leticia será esta tarde, a las 17 horas, en Tábara.