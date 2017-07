La plataforma civil y pacifista "Disidencia" recala en la ciudad en su marcha a Madrid

El coordinador de la Plataforma Civil de Identidad Pacifista Disidencia Dissidence llega a Benavente en su recorrido desde Vigo a Madrid, donde el próximo día 15 se unirá a una concentración prevista para "pedir al Gobierno que cumpla con su objetivo en cuanto a la acogida de inmigrantes. Un tema en el que no hay voluntad política", explicó Rafael Peláez, uno de los participantes de esta iniciativa que entiende la "disidencia como desacuerdo o disconformidad de alguien respecto de las doctrinas, creencias, sistema, etc., que sostiene el partido, la religión, el colectivo ideológico, etc., al que pertenece", según explica.

En su recorrido hacia la capital de España realizará hasta 30 etapas entre 25 puntos. La parada en Benavente ha sido un tanto circunstancial por una lesión sufrida en la pierna que le ha obligado a quedarse unos días en la ciudad.

"Habitualmente hacemos el recorrido caminando y pernoctamos a la intemperie, hay que romper la vergüenza de pedir a la puerta de un supermercado y comemos de los que nos da la gente", explicó Peláez, quien asegura que realiza el camino hasta Madrid solo, aunque hay quien se le une en algunas etapas. "Esta es una plataforma social que no queremos que se politice, hay cabida para todas las ideologías y hemos eliminado el pacifismo happy flower. No creemos que tenga que estar vinculado a los hippies, sino que es una identidad en el que todo el mundo cabe", señaló.