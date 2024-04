El zamorano que vivía sobre doce kilos y medio de cannabis pagará 22.322 euros por la "cosecha"

Ideó todo un búnker en el garaje de su casa para ocultar una importante plantación de marihuana que le habría proporcionado ingresos nada despreciables con cada cosecha, como con que le fue incautada por la Policía Nacional estimada en 22.322 euros. Y es que la vivienda se levantaba sobre doce kilos y medio de cannabis cuando los agentes procedieron a registrar el domicilio de la carretera de Tordesillas, el número 54-1, bajo A y B, un indoor que llegó a consumir 55.191 euros de luz de forma ilegal a través de un enganche soterrado.

El zamorano, de iniciales A.H.C., acaba de ser condenado a dos años de cárcel por tráfico de drogas en el Juzgado de lo Penal y a pagar la cantidad que se habría embolsado si hubiera vendido el cannabis. No ingresará en prisión a condición de que no cometa ningún delito en esos 24 meses y que no deje de pagar una sola cuota de los 22.322 euros, de lo contrario, cumplirá seis meses de cárcel por cada una no abonada.

La conducción para piratear el suministro eléctrico consistía en un sistema que iba bajo tierra desde una caja eléctrica exterior que estaba situada en una finca próxima a su vivienda, cercana a la carretera de Tordesillas. Este sistema eléctrico ilegal terminaba en el garaje, donde estaba oculto, allí tenía montada una instalación precisa para regular la iluminación artificial que acelera el crecimiento de la marihuana.

Casi 800 maceteros y 650 tutores de plantas

Los agentes hallaron también 650 tutores de plástico para las plantas, 780 maceteros, un bote con fertilizantes en líquido, herramientas para el cultivo y el mantenimiento de la marihuana que se localizó y una garrafa.

Para mantener con luz día y noche este amplio cultivo disponía de una caja de balastro electrónico regulable de 600 watios; 40 bombillas de 600 watios; diez ventiladores de mesa y tres de pie, así como dos extractores y tubo de extracción; dos equipos de aire acondicionado; material eléctrico en tres cubos; termómetros y una radial.

El procesado tendrá también que pagar una multa de 450 euros al Ministerio de Justicia por el delito cometido que perjudica la salud de terceras personas, aunque el cannabis no está catalogado como una droga que provoque graves perjuicios a las personas.

