El veterinario José Emilio Yanes García ha sido galardonado por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León con el premio patrocinado por el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León por el trabajo de investigación titulado “Nuevas aportaciones al conocimiento de la figura y obra del herrador y albéitar Francisco de la Reyna”. El premio lo recogió el paraninfo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, en el acto solemne de apertura del curso 2022 que contó con la presencia de académicos y público.

Según el autor, Francisco de la Reyna, es uno de esos personajes que aparecen en la historia para dejar su impronta. Fue un herrador y albéitar del siglo XVI, vecino de Zamora, que estaba al servicio de las caballerizas del Conde de Alba de Liste y que escribió a mediados del siglo El libro de Albeyteria. Una obra por la que logró ejercer su prestigio sobre la albeitería durante siglos, además de ser el referente más temprano y novedoso de este arte como antecedente de una ciencia, la veterinaria, que comenzó su andadura en España a finales del siglo XVIII, explican desde el Colegio de Veterinarios de Zamora

Sin embargo, el personaje es también un gran desconocido, comenzando por la propia profesión veterinaria, salvo por los pocos iniciados en su historia que puedan conocer su obra o tan solo por una gran novedad que en ella aparece sobre la circulación general de la sangre, por la que sobre todo es recordado. Por supuesto es un personaje extraño al público y de forma aún más llamativa lo es por toda la ciudadanía de Zamora, que apenas ha oído hablar de él, a pesar de que la ciudad cuenta con una calle dedicada que debería traerlo a la memoria como uno de los personajes ilustres de la ciudad, indican desde la entidad que agrupa a los veterinarios de Zamora.

El objetivo del trabajo de investigación realizado por Yanes se ha centrado en el estudio de la obra de Francisco de la Reyna con el fin de sacar a la luz un elenco de datos inéditos, así como su influjo y significación sobre generaciones de albéitares y sobre la albeitería. Un trabajo en el que no ha considerado ningún apunte que no haya sido suficientemente contrastado, y lo ha hecho con el propósito de estudiar e investigar exclusivamente en fuentes de primera mano, sin caer en la tentación de especular con razonamientos sobre una base documental no fehaciente, indican.

En este sentido, el autor ha sacado a la luz por primera vez originales aportaciones sobre algunos datos biográficos. Del contenido de la obra se describe la técnica empleada en la demostración sobre el movimiento circulatorio de la sangre del que este albéitar fue su precursor, haciendo un análisis exhaustivo de tan controvertida cuestión. Sobre las ediciones del libro, ha aportado muy novedosos resultados que determinan un conocimiento veraz y exhaustivo sobre las mismas, hasta determinar la existencia de diecisiete ediciones. Finalmente, en el trabajo se revelan todos los intentos y actuaciones realizadas en España, y sobre todo en Zamora, para mantener la memoria y el reconocimiento del célebre albéitar en el lugar que se merece.