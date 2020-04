Los pueblos exigen "más control" para evitar el retorno a segundas residencias

La llegada de visitantes de otras ciudades a varios pueblos de la provincia zamorana, coincidiendo con los días festivos de Semana Santa, ha llevado a los ayuntamientos de varios pueblos a solicitar a Subdelegación de Gobierno más control con el fin de evitar el retorno de gente a sus segundas residencias en las zonas rurales, donde la población es de edad avanzada.

Uno de los ayuntamientos que ayer movió ficha fue el de San Vicente de la Cabeza (Bercianos, Palazuelo de la Cuevas y Campogrande), que denunció "la pasividad de la Subdelegación del Gobierno en Zamora ante la llegada de residentes de otros lugares de España a pasar la Semana Santa con total impunidad en los pueblos". La preocupación y el malestar es general en todo el municipio y ediles y vecinos exigieron al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, que actúe para no poner en riesgo la salud de los habitantes y le hacen "responsable si se produce algún contagio por personas llegadas al municipio". De hecho, el Ayuntamiento y vecinos de la localidad cursaron una denuncia ante la Guardia Civil al incumplir una persona llegada de la capital el estado de alarma. De hecho, la situación llevó a la Guardia Civil a actuar para poner freno al potencial riesgo que sufrieron los vecinos de la localidad. "Va por la calle como si no pasara nada y nos pone en peligro a todos, ya que dice que su portal de Zamora estaba infectado. Esto es una vergüenza, no se pueden establecer unas normas y luego no hacer cumplirlas".

Situación similar ha ocurrido en Santa María de la Vega, que en varias ocasiones desde el estado de alarma ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil la llegada al pueblo de una persona que habitualmente reside en la provincia de León y que, al parecer, no cumpliría el confinamiento. "No sabemos si se le ha denunciado o no, pero este fin de semana no ha venido por aquí", explicó la alcaldesa. En la localidad de Santa Cristina, el alcalde asegura que no ha recibido quejas vecinales sobre la llegada de personas forasteras, pero varios vecinos lamentan que "es habitual todos los fines de semana, van y vienen sin control alguno". También en Arrabalde los vecinos están preocupados por la llegada de gente que se ha tomado la Semana Santa como un periodo vacacional y no se les ha impedido llegar hasta esta localidad. Mientras que en Morales del Rey aseguran que "viene gente a la zona de las bodegas desde Benavente".

Precisamente en esta ciudad, en Benavente, el alcalde decidió emitir en la noche del miércoles un bando municipal prohibiendo la llegada de gente al municipio y aseguró que "se han dado órdenes para que a través de la Policía Local y en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se extremen aún más los controles de personas y vehículos durante estas fechas de Semana Santa". Y añade que "apelamos a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos y, en particular, de las personas titulares de viviendas de segunda residencia en nuestro municipio, para que cumplan las normas del confinamiento, evitando poner en riesgo sus vidas, la de sus seres queridos y las de los demás vecinos con desplazamientos injustificados".

Mientras que en Pobladura del Valle también ha habido denuncias pero a una vecina de la propia localidad que incumple "constantemente" el estado de confinamiento. El primer edil asegura que "hemos llamado veinte veces a la Guardia Civil pero no sabemos qué es lo que pasa que esta mujer sigue por la calle como si nada día tras día. Mucho caso no nos hacen".

También la Policía Municipal de Puebla de Sanabria ha impuesto las primeras denuncias por incumplir el Estado de Alarma a personas de otros municipio, Estas primeras denuncias, cuyo número no ha trascendido, se tramitaron el miércoles, tras las denuncias de los vecinos por la presencia de visitantes ajenos a la comarca, mayoritariamente de Madrid, aunque también hay de otras capitales como Zamora, Salamanca, Valladolid o de otras comunidades como Asturias. Las denuncias solo se podrán recurrir si la persona denunciada acredita un motivo justificado.

A las patrullas habituales del Mando de Artillería en Campaña en los pasos fronterizos cerrados, junto a la Guardia Civil, ayer se unió a la presencia de un pelotón de Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca, en Puebla de Sanabria.

La nota agradable y humana se vive estos días entre los vecinos del municipio de Puebla que, con motivo, de su onomástica recibe la visita de la patrulla municipal para remarcar esa fecha significativa.