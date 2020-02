Izquierda Unida sube el precio del autobús con la oposición en contra

Cuando uno tiene trece manos para levantar en los plenos del Ayuntamiento de Zamora, eso le asegura que rara vez pueda llevarse un susto. Si son catorce, como en el caso de Izquierda Unida, la tranquilidad es máxima. Se trata de catorce votos que permiten sacar adelante una subida del billete del autobús urbano con toda la oposición en contra; o los mismos votos, más los tres del PSOE, aunque no fueran necesarios, que sirven para aprobar el nuevo contrato de basuras. Así ocurría ayer en sede municipal durante una maratoniana sesión plenaria que terminó como siempre: con todo aprobado por parte de Izquierda Unida. Un Pleno en el que también participaron los trabajadores de basuras y limpieza, a quienes se les abre un nuevo horizonte con la luz verde que se le dio al pliego que marcará su futuro.

Los catorce votos de Izquierda Unida no salvaron a la formación dirigida por Francisco Guarido de escuchar previamente los reproches de la oposición a la propuesta de subida del billete del autobús urbano. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos argumentaron cuestiones de calle para justificar su voto en contra. Como, por ejemplo, que la medida perjudica solo a los más desfavorecidos y ciudadanos de la periferia en tanto en cuanto son los usuarios del servicio. O que va en contra de los principios de emergencia climática. O que es una nueva modalidad de incremento de presión fiscal a los zamoranos. El equipo de Gobierno, por su parte, argumentó cuestiones de ley. Como, por ejemplo, que la subida está firmada en un contrato y "lo firmado, obliga". O que el servicio es deficitario. O que la subida, en realidad, no es tan alta como se pinta. Catorce votos a favor, once en contra; a otro asunto.

Sin objeción en la limpieza

La aprobación del pliego del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria también estaba en el orden del día y aquí apenas hubo debate sobre el fondo. Ningún grupo se opuso a las cuestiones técnicas planteadas, aunque sí a las formas. Exigieron, los tres de la oposición, tener un representante en la mesa de contratación, algo que fue negado por el equipo de Gobierno. Esa era la condición del PP para votar a favor, así que se abstuvo. Ciudadanos votó en contra. Y los catorce de IU encontraron la suma de los tres del PSOE. El contrato de basuras ya ha echado a andar.