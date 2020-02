Mágica apertura

Como muy bien dijo Sergio de Lope, alma y sustancia gris de este monumental grupo musical flamenco, en el trascurso de la memorable actuación sobre las venerables tablas de nuestro Teatro Principal: "Somos músicos y bebemos en las fuentes de los flamencos clásicos, pero también de los modernos, con el máximo conocimiento y respeto, y el flamenco es música, por eso lo que nosotros hacemos es flamenco desde la música". ¡Olé tú! Y ¡olé vosotros! Sentencia inapelable por lo certera. Efectivamente, eso es Sergio de Lope Quinteto.

Llevo mucho tiempo siguiéndolos y en cada actuación que los he visto, han subido un peldaño más. Siempre los animé a que se mantuvieran unidos "los cinco magníficos", especialmente el pasado mes de agosto con motivo de la consecución de la Lámpara Minera por parte de dos de sus componentes, Matías López El Mati y David Caro, me aseguraron que los triunfos no romperían el grupo, y ahí están cosechando éxito tras éxito.

Explica también el Premio Filón 2017, esto es Sergio de Lope, las características que entrañan la gira de la que Zamora participa. "Venimos de Nueva York, actuamos aquí, donde ya lo hicimos en noviembre de 2018 traídos por La Peña Flamenca, lo que fue un gran honor para todos nosotros porque sabemos de su importancia y lo respetada que es en el mundo del flamenco, después actuaremos en El Teatro Real de Madrid, para finalmente hacerlo en el Lope de Vega de Sevilla". Esta explicación llena de contenido su exitosa expedición musical, en la que también han estado incluidos, Méjico, Holanda, Rumanía o Londres, para "invertir los términos. Ser de Luz será nuestro próximo disco, lo empezaremos a grabar a finales del próximo mes. Lo que estamos haciendo es girar con el proyecto antes de grabarlo, lo contrario de lo que se hace habitualmente, con lo cual, le añadiremos la experiencia de los directos y el calor del público". Aquí, en Zamora, se volvieron a calentar, con la buena acogida del auditorio y sus aplausos.

Abren con cuidadísima y preciosa puesta en escena los cinco colosales músicos. A los ya citados, Sergio de Lope, flauta y saxo alto; El Mati, voz, palmas y lo que haga falta y David Caro, guitarra de muchos enteros, hay que sumarle el espinazo musical de esta prodigiosa maquinaria flamenca: Juanfe Pérez, un bajo de ensueño y Javi Rabadán la mejor percusión flamenca posible, para interpretar nana. Continúan por tangos. Llega el mundo de la soleá con acordes más próximos a sus legítimas hijas, las bulerías y continuar por el camino del medio, esto es bulería por soleá con especial regusto del Mati al interpretar tres de Cádiz: la primera de Enrique El Mellizo y las otras dos de Paquirrí El Guanté. Eso sí, cogidas de Aurelio Sellé, El Tuerto. Esta es otra prueba de que El Mati bebe en fecundos abrevaderos.

Sones de garrotín, palo injertado del folclore popular, con hermosa continuidad de guajira. La canción popular española y la latinoamericana se fusionan felizmente a través del universal arte. Continúan por seguiriyas, fandangos de Huelva, de nuevo tangos y, cierre apoteósico, por bulerías.

Lo había advertido a priori, la programación del jueves día 6, era la más interesante del ciclo, ahora digo, se ha confirmado: el listón está muy alto.