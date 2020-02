"En los pueblos tenemos todo lo que el medio urbano necesita"

La digitalización, la recuperación del orgullo de pertenecer al medio rural o la Silver Economy han sido algunas de las propuestas para hacer frente al reto demográfico planteadas en la segunda mesa de debate del congreso contra la despoblación 'Razones para quedarnos' celebrado en Zamora.

Bajo el lema "Estrategias contra la despoblación", el sociólogo y exdirector de Asuntos Públicos de Atrevia Manuel Mostaza ha moderado la mesa redonda en la que han participado Miguel Ángel González, director de Minsait; Ángeles Armisén, presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León, vocal de la FEMP y presidenta de la Diputación de Palencia; Ignacio Molina de la Torre, director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico; Enrique Martínez, presidente de Segitur, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas; y Ana Sánchez, coordinadora de proyectos y programas europeos de la Diputación de Zamora.

Miguel Ángel González, director de Minsait, ha defendido la digitalización como herramienta frente a la centralización. Con un pin de los Objetivos de desarrollo Sostenible de la ONU en la solapa, González ha puesto en valor los beneficios de la democratización de la tecnología en tres vertientes: la estructura productiva, la dimensión como consumidor y la dimensión como ciudadano. "La digitalización elimina las barreras físicas, tú compites en la casa de otros y al revés, tu mercado es el mundo", ha ejemplificado. El único pero: la necesidad de especialización. "Tienes que elegir con qué disparar porque tienes que ser el mejor".

Por su parte, Ángeles Armisén, presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y vocal de la FEMP, ha puesto en el centro a las personas. "Hemos destinado muchos recursos a comunicar territorios y ahora hay que priorizar la comunicación de personas". Asimismo, Armisén ha apostado por cambio general de mentalidad y por recuperar el orgullo por el medio rural alejados de los tópicos. En su intervención, también ha incidido en el origen de la baja tasa de natalidad. "El equilibrio demográfico no solo es tarea de las administraciones sino de todos". Por último, ha hecho un aplaudido alegato en defensa de los pueblos. Bajo la máxima 'Piensa en global y actúa en local", la presidenta de la FEMP de Castilla y León ha instado a tener perspectiva rural en todas las decisiones que se toman desde las administraciones para medir su impacto en los pequeños núcleos de población.

"Lo rural no es el problema, es la solución. No son los municipios pequeños los que generan la contaminación, sino las grandes urbes. El problema de alimentación de calidad no lo tenemos nosotros, sino las grandes poblaciones. La calidad del aire, los productores de alimentos de calidad, el agua, la energía, el patrimonio histórico, la cultura... tenemos todo lo que el medio urbano necesita. No somos antagónicos, somo complementarios".

En su turno, Ignacio Molina de la Torre, director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, ha explicado que el Comisionado ya forma parte de un Ministerio y de una Secretaría General y ha centrado su alocución en los derechos. "Las personas, vivan donde vivan, tienen derechos. A las personas hay que tratarlas con el máximo respeto".

Con humor, Enrique Martínez, presidente de Segitur, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, ha reparado en que "hay un problema de liderazgo, no de gobernanza". A su parecer, "hay que recuperar la relación de respeto entre los territorios" después de que se haya concentrado "demasiada gente" en Madrid. "Hace falta gente que pise el país", ha sentenciado.

Por último, Ana Sánchez, coordinadora de proyectos y programas europeos de la Diputación de Zamora, ha sido la encargada de clausurar la segunda mesa de debate antes de la pausa para el almuerzo. Sánchez ha expuesto la estrategia de la institución provincial basada en la Silver Economy, aquella economía dirigida a mayores de 50 años y centrada en la atención a nuestros mayores, a su salud y su tiempo libre. En sus palabras, los gurús de la economía ven una economía altamente cualificada y en expansión con grandes expectativas y potencialidades de Zamora.