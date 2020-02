El peor mes de enero desde el año 2014 deja sin trabajo a 1.200 zamoranos

El mercado de trabajo de la provincia ha cerrado el peor mes de enero desde 2014, situación que da claras muestras de la desaceleración económica que se acerca y de la debilidad de la economía zamorana. En enero engrosaron las listas del paro 533 zamoranos, algo que eleva la cifra total de parados "oficiales" hasta los 11.540. El incremento de enero, de 533 personas, es porcentualmente el más acusado de Castilla y León. En comparación con enero del año pasado las listas del paro se han reducido en 681 personas, siempre según los datos publicados ayer por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Con todo, los datos que realmente explican el pésimo mes de enero vivido por el mercado de trabajo son los que elabora el INSS. Durante el primer mes del año han dejado de trabajar 1.198 personas. Llevado al día a día, puede decirse que 38 zamoranos han perdido su empleo cada día durante el mes de enero, una cifra insostenible. Dice además el INSS que Zamora cuenta con solamente 16 trabajadores más de los registrados en el mismo mes del año 2019, lo que espanta cualquier ilusión de recuperación. La cifra total de cotizantes en la provincia es de 56.374 personas.

En este contexto el gerente del ECYL en Zamora señaló que "no vamos a negar la evidencia. Son 533 empleados más en la provincia en enero y el dato no es bueno, pero nos gusta analizar el dato en tendencia y en una perspectiva anual. Si tenemos en cuenta la perspectiva interanual en el dato de desempleo sí son 681 las personas que han conseguido salir de la situación de desempleo". Siendo cierto el análisis, se olvida de los datos publicados por la Seguridad Social, datos que indican que realmente no hay más personal en activo ahora que hace doce meses.

A la hora de realizar una estudio por sectores los datos del SEPE indican que la agricultura es el único resquicio con buenos resultados, dato llamativo teniendo en cuenta las últimas quejas del sector. Los negocios del ramo han sacado de las listas del paro a 67 zamoranos. Los datos son negativos en todos los demás sectores, siendo el dato de los servicios especialmente sangrante. El fin de la campaña navideña ha supuesto que 531 personas de bares, comercios, restaurantes u hoteles hayan tenido que volver a apuntar sus nombres en las listas de demandantes de empleo elaboradas por el ECYL. En enero también creció el paro en el sector industrial –concretamente en 68 personas según el SEPE– y en la construcción, que se recupera de los malos datos del mes de diciembre.

Por lo que respecta al análisis de los datos, CC OO considera que la subida del paro en enero muestra la estacionalidad de los puestos de trabajo en la comunidad, debido a la finalización de los contratos del periodo navideño, y urge de nuevo la reversión de las reformas laborales para acabar con la precariedad y la "enorme" rotación en el empleo.

En su valoración de los datos de enero, el sindicato constata que el paro no se reduce al ritmo adecuado para acabar "pronto" con este grave problema y que el empleo crece la mitad de lo que crecía en años anteriores. Llama la atención la moderación en el análisis teniendo en cuenta los datos, que son muy malos. En Castilla y León se han ido al paro 4.031 personas y en España han seguido el mismo camino 90.000. Las cifras de cotizantes hablan de una pérdida de 12.734 empleos en la región y más de 244.000 en el país.

Por su parte la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) afirma que el incremento del paro en enero se enmarca en la evolución de estancamiento en la creación de empleo en los últimos meses y no únicamente en variables estacionales, como la finalización de los contratos navideños.

En un comunicado en el que analiza los datos, la patronal argumenta la existencia de componentes estacionales y estructurales en la evolución del mercado laboral, por lo que subraya su apuesta por superar las campañas estacionales con la creación de empleo estable y duradero. En este sentido, Cecale destaca la importancia del Diálogo Social como herramienta clave para el progreso y crecimiento económico y laboral en Castilla y León y reseña los acuerdos para el año 2020.