"El color es mi lenguaje primordial y guarda relación con las emociones "

La artista Carmen Ratón presenta en la sala de exposiciones de la Encarnación una treintena de obras, la mayoría de gran formato, que suponen el trabajo de los últimos años y cuya temática está vinculada al mundo interior, los procesos de percepción y el desarrollo de campos de conciencia que permiten una interpretación más plena de la vida.

–¿Qué se esconde bajo el nombre de "Respira y siente", el título de su actual exposición?

–Es la puerta hacia desconectarnos de lo analítico, de lo mental, de la comparación, del juicio, de las prisas del día a día, del estrés para ir hacia una respiración y a un estado de presencia en el que de verdad vives lo que están haciendo. He recopilado obras de varios años, las últimas, los rostros más definidos, de los dos últimos años y la obra más antigua es de hace casi una década y hasta ahora nunca la había expuesto.

–¿Presenta cambios con respecto a sus últimas muestras en la ciudad?

–En esta exposición se ve que he ido un poco más hacia lo figurativo, hacia los rostros de la mujer. Trabajo mucho desde la iconografía de la diosa y de la energía femenina. Propongo un diálogo entre cada uno y la obra para lo cual es necesario que espectador esté presente y que no esté etiquetando que es lo que habitualmente hacemos en cualquier circunstancia. Tenemos que olvidarnos de eso para tener un contacto personal con cada obra. Tenemos que despojarnos de perjuicios y de creencias limitantes. Lo que ha sido en mi vida, la transformación de vivir desde lo impuesto, desde la creencia y lo que se supone que tienen que ser las cosas a lo que yo realmente quiero crear mi vida.

– Pinta teniendo muy presentes a la mujer. ¿Por qué la toma como vehículo en sus obras?

–Primero porque soy yo soy mujer y por la importancia de la representación de la energía femenina, que también tienen los hombres. Esa energía representa el poder, la compasión, la belleza y la creación. Además, fijo mi atención en la mirada de las mujeres.

–¿Por qué?

–En ninguna de ellas pinto el cuerpo, solo me quedo en el rostro sobre todo en los ojos, ya sean abiertos, cerrados, con uno solo.... quiero transmitir no la mujer física sino lo que hay dentro.

–Háblenos de los soportes que utiliza.

–Casi todo son lienzos en bastidor o lienzos en tabla sobre las que empleo acrílico, mixtas. También recurro a las texturas, a base de sílice o carburo de silicio.

–Exhibe obras muy horizontales, un formato que no había mostrado hasta el momento.

–No los había presentado en exposiciones, pero sí lo suelo emplear para encargos, pues se trata de un formato que me encanta. Inicialmente parece muy difícil, pero es un formato agradable a la vista.

–En algunas piezas emplea gamas de verdes y otra veces grises...

–Toda la exposición es una unidad, aunque hay zonas más coloristas, zonas de tonos más sosegados e incluso zonas dedicadas a paisajes y a la abstracción. A la hora de configurar la exposición me ha apetecido un orden, pero cuando comencé a situar los cuadros en la sala surgió colocarlos de la manera que puede ahora verlos el público. La armonía fluye de manera natural. No suelo tener temporadas de pintar con un solo color, aunque sí tengo momentos de monocroma y luego de mezclar más colores. El color tiene mucho que ver con la emoción. En la muestra hay más piezas con mucho colorido que monocromáticos.

–¿Qué supone para usted el color?

–Yo tengo un punto de sinestesia y para mí la música es color, las palabras son color.. es mi lenguaje primordial.

– Por lo tanto ¿en blanco y negro le resulta más complicado pintar?

–Realmente son colores que tienen muchos matices, puede apetecerme o no utilizarlos.

–Junto a los cuadros protagonizados por miradas femeninas reúne una serie de paisajes.

–En ellos he intentado expresar más el mundo de fuera, es una obra más abstracta y más libre. Si todas las obras tuvieran esa fuerza de enganche que tienen las miradas podría resultar una exposición más complicada.

–¿Cuál de las dos temáticas está trabajando en estos momentos?

–Las últimas obras que he hecho han sido mujeres más coloristas, de colores más intensos y vibrantes. Estoy pintando en tonos más eléctricos y potentes.

–Sin duda una paleta muy positiva.

–Sí, desde luego (se sonríe), creo que se trata del momento de mi vida donde más energía siento.

–Esta energía ¿hacia dónde le está llevando?

–Este año inicialmente creo que no tenga más proyectos expositivos como este a modo individual. Me apetece centrarme en mi faceta de profesora de yoga y meditación, aunque no he salido de ella, una ocupación que combino con mi docencia en un grupo de arteterapia con el que estamos preparando un proyecto, pero más a largo plazo. No sé si finales de este año o a principios de 2011. No obstante, si surgen oportunidades y me veo con energía, las aprovecharé.