La España Vaciada entra en el decálogo presentado por ambos partidos

El punto ocho del decálogo presentado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en su preacuerdo para gobernar el país dice literalmente que uno de los objetivos prioritarios será "revertir la despoblación" a través de "un apoyo decidido a la llamada España Vaciada". La inclusión de este apartado en el documento satisfizo a los líderes locales del PSOE y de Podemos, que reivindicaron el interés de sus formaciones por las zonas que padecen este problema.

En ese sentido, Antidio Fagúndez hizo énfasis en "la especial mención" en el acuerdo a la lacra de la despoblación y resaltó la "importancia" que tiene la aparición de este asunto entre los principales retos del futuro Gobierno, junto a otros como "la igualdad, la lucha por los desfavorecidos, el empleo o la fiscalidad progresiva".

Por su parte, Fernando Martos agradeció el gesto en nombre de aquellos representantes de Podemos que llevan "años luchando por las zonas rurales", y celebró que sea "un eje importante". A pesar de ello, el responsable de la formación morada en la provincia abogó por "olvidarse de localismos" y afirmó que "todos los puntos afectan a Zamora"

Finalmente, la diputada nacional electa del Partido Popular, Elvira Velasco, fue clara al rechazar cualquier punto del acuerdo: "No me creo nada", afirmó la representante del PP, que subrayó que el pacto "no le da muchos ánimos a los empresarios de las zonas despobladas".