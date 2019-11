Los sindicatos acorralan a Igea y aguan el acto central de la campaña de Ciudadanos en Zamora

Los sindicatos "reventaron" ayer el acto central de la campaña de Ciudadanos en Zamora, acto en el que participó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Alrededor de medio centenar de personas se concentraron en la plaza de la Constitución para exigir al líder de Ciudadanos en Castilla y León que cumpla con los compromisos adquiridos por la anterior administración de Juan Vicente Herrera, algo que derivó en un tenso enfrentamiento entre el vicepresidente y varios representantes de UGT y de CC OO.

Duro fue el "cara a cara" con Jerónimo Cantuche. Igea se defendió en todo momento asegurando que el acuerdo de vuelta a las 35 horas "no lo firmé yo". No daba crédito Cantuche, que argumentaba que "usted representa a la Junta de Castilla y León, y el acuerdo se firmó con la Junta de Castilla y León. Usted tiene que cumplir los acuerdos". Igea, que se refería a la negociación que se viene manteniendo en los últimos días, subrayó que la vuelta a las 35 horas se hará "el 31 de marzo" y aseguró que "los ciudadanos no entienden que se haga una huelga por no esperar tres meses".

La situación se tensó al hablar de la sanidad. Una manifestante afeó a Igea "los cierres de consultorios" a lo que el vicepresidente, alzando la voz, respondía con un "dígame uno, dígame un consultorio que haya cerrado". Apuntó Igea que "si volvemos a las 35 horas ya aumentará la lista de espera", algo con lo que no se mostraron de acuerdo los sindicatos. "Tenemos responsabilidades con los pacientes, y también con los ciudadanos. ¿O acaso las tenemos solo con los sindicatos?", se preguntaba el vicepresidente.

Se "encaró" también Igea con un manifestante que le afeaba el aumento de los altos cargos en la Junta de Castilla y León. "¿Sabe usted que esta administración es la segunda que menos altos cargos tiene? Porque debería saberlo", decía el vicepresidente.

Ciudadanos condenó después el "escrache", pero lo cierto es que el acto de campaña ya estaba disuelto. Todo pasó en presencia de José Antonio Bartolomé, candidato de la formación naranja en Zamora, a quien recordaron que, si la protesta hubiera sido hace unos años, seguramente él hubiera estado al otro lado de la pancarta.