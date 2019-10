"Aunque somos una banda de rock pequeña, hemos recorrido ya 34 países"

El caso de Ati Edge and the Shadowbirds es el de una pequeña banda de rock húngara que ha recorrido buena parte del planeta, especialmente Europa, a través de innumerables giras. Esta noche actuarán en el Café Numancia (21.30 horas), a su paso por Zamora, dentro de un recorrido musical en el que presentarán algunos de los temas de su tercer disco. Claro que no faltarán las versiones de viejas canciones de genios como Jonnhy Cash.

–Su grupo ha realizado giras por diversos países, pero es la primera vez que vienen a Zamora, ¿cómo presentaría a su banda?

–Mi nombre es Ati y soy el cantante y guitarrista de una banda rock and roll y rockabilly llamada Ati Edge and the Shadowbirds. Formamos un trío, con Rockin'Z en el contrabajo y Rolee Shine en la percusión. El grupo se creó en el año 2007 como un proyecto paralelo al de otra banda, The Silver Shine. Con esta formación hemos realizado giras por 34 países, incluyendo cuatro viajes por Estados Unidos y otro más por Brasil. En definitiva, hemos tocado en casi todos los países europeos, desde Portugal a Rusia... desde Turquía hasta Noruega.

–Háblenos de su estilo musical, ¿de dónde viene esa apuesta por el rock and roll?

–Interpretamos una especie de mezcla entre el llamado "garage rockabilly" y el "wild" rock and roll. Tenemos muchos temas propios y también nos gusta recuperar algunas versiones en nuestros conciertos. Hemos lanzado dos álbumes hasta la fecha y actualmente estamos trabajando en el tercero. Amamos el rock and roll porque es una música y un estilo de vida muy cercano a nuestra filosofía.

–¿Cuál cree que es el mejor grupo de rock en la actualidad?

–El mejor grupo de rock... es una pregunta difícil de responder porque es diferente según quien la responda. Me gustan las buenas bandas musicales, pero la que más me ha gustado en mi vida es Social Distortion: tocan un potente rock punk. En cuanto al rockabilly, diría que Wild Rooster o The Desperados, pero en este estilo mi preferencia puede cambiar en función del día.

–¿Están acostumbrados a tocar en bares y pubs?

–Sí, lo hacemos habitualmente, pero también estamos habituados a realizar actuaciones en festivales. Hace tres años, participamos en el encuentro Psychobilly de Pineda del Mar, uno de los mejores y más grandes festivales sobre esta música en todo el planeta, y nos encantaría regresar el próximo año como visitantes o incluso con la banda.

–Supongo que resultará difícil para una formación de pequeño tamaño, un trío, realizar giras como las que ustedes han hecho. ¿Cómo lo hacen posible?

–Hasta ahora, hemos viajado por España en, al menos, diez ocasiones, con la banda. Me gusta este país y creo que, si me mudara de Hungría alguna vez en el futuro, seguramente lo haría solo a España porque es el mejor país del mundo. Volviendo a la pregunta, tenemos un buen amigo trabajando aquí en una agencia de representación. Se trata de Miki, de la firma Whiskey Rock and Roll Alicante. Él ha hecho posible la mayor parte de nuestras contrataciones en España en los últimos 13 años. Está haciendo un gran trabajo y es un placer colaborar con él.

–¿Qué conoce de los grupos locales de rock and roll?

–Aquí hay muy buenas bandas de rock and roll y de rockabilly a lo largo y ancho del país. Hemos tocado con algunos grupos teloneros en nuestros conciertos en los últimos años y todos hicieron un excelente trabajo. Una de mis formaciones favoritas es Screamin'Fish, de Alicante, pero lo dejaron hace un par de años. Y otras también muy atractivas que he escuchado en profundidad son Kabooms, Legacaster, Los Torontos o The Hellhates.

–¿Puede adelantarnos algo de lo que van a interpretar esta noche en el bar Numancia?

–Bien, tocaremos algunas canciones de nuestro nuevo álbum, que quizá esté en la calle el próximo año. Interpretaremos también muchas canciones antiguas y versiones de rock y rockabilly de los años cincuenta, como las de Johnny Cash, Johnny Burnette o Bobby Roberts. También vamos a incluir algunos temas de comienzos de los años sesenta, como Surfin Bird, de The Trashmen. Así que a todo aquel que le guste este estilo musical tiene una cita en el Café Numancia.