Un verano para recordar

Piscinas, toboganes y excursiones dejan paso a clases de refuerzo, patinaje o inglés. El Centro Juvenil Trascampus de la capital zamorana finaliza su temporada de verano para empezar con más fuerza el nuevo curso. Los niños cambian, así, sus rutinas por otras nuevas, pero no por ello menos divertidas. Durante el verano, casi una cincuentena de menores han participado en el campamento urbano organizado por el colectivo zamorano, tiempo durante el cual no han faltado actividades para todos los gustos. Con el comienzo de septiembre, pequeños de diferentes edades se preparan para la vuelta al cole, pero también para complementar el ejercicio escolar con otras tareas que no solo incluyen el estudio, sino también los juegos.

El campamento urbano, en el que han participado 45 niños, se ha llevado a cabo entre los meses de julio y agosto, concretamente hasta el día 15 del pasado mes. Con dos semanas de descanso, los niños pueden ahora empezar a inscribirse en las próximas actividades del centro zamorano.

Este año, "la temática principal de la actividad veraniega ha versado sobre los dinosaurios, y de ahí su nombre: Dinoaventuras", apunta Verónica Martín, monitora en la asociación de la capital. El campamento estival se ha dividido en tres quincenas entre los meses de verano, y en cada una de ellas los participantes han trabajado con una era del Mesozoico. Además, las jornadas se han enriquecido con la realización de gymkanas, salidas a la piscina, o algo tan interesante como acudir a una pizzería de la capital y observar el proceso de cocina y preparación de las pizzas.

A ello hay que añadir que los pequeños también han realizado excursiones fuera de la ciudad, e incluso, de la provincia. Con la colaboración de todos los centros juveniles de la Federación Don Bosco de Castilla y León, la primera quincena han acudido a Mózar; la segunda, a la localidad vallisoletana de Mayorga, donde ocuparon una mañana en un rastreo por el pueblo, para conocer sus entresijos, y durante la tarde, se divirtieron en el complejo de las piscinas municipales. La tercera quincena, nuevamente la provincia de Valladolid fue la escogida, y acudieron a Castronuño, también a las piscinas, que disponen de toboganes para alegrar aún más la jornada de excursión.

Si en la época estival el centro de Zamora solo realiza su campamento urbano, una actividad que no por ser la única es menos completa que las de otros períodos del año, a partir de este mes de septiembre, los monitores y niños se preparan para el comienzo del curso, no solo en los colegios, sino también en Trascampus. De esta manera, "a partir del día 30, para continuar en octubre, empiezan las nuevas actividades", señala la monitora Verónica Martín.

Durante el año, las rutinas son muy variadas y para todos los gustos. Una de las principales labores del centro es el apoyo al estudio, tanto para alumnos de secundaria, como para los de primaria, en otro aula. A mayores, Trascampus desarrolla distintos talleres de inglés divididos en cursos, por una parte, primero, segundo y tercero; y por otra parte, cuarto, quinto y sexto. Los sábados, el patinaje protagoniza las mañanas de muchos asistentes, de 12.00 a 13.30 horas. Además, para los amantes de la danza, "el centro lleva a cabo talleres de bailes latinos y otros de zumba, así como una actividad llamada Diviértete, que consiste en la realización de juegos dirigidos a niños de primaria, en concreto, de 6 a 12 años de edad", explica Martín.

El Centro Juvenil Trascampus, surgido en el año 1995, lleva décadas de ofrecimiento de servicios sociales a los jóvenes en distintos rangos de edad, no solo educativos, sino también socioculturales. Sus actividades no son de un único ámbito, y van desde el deporte hasta los juegos y educación medioambiental, tanto en invierno como en verano, con el citado campamento urbano.