El PP reclama "facilidades" para prestar los servicios en zonas como Aliste o Sanabria

El grupo popular en la Diputación Provincial presentará una moción en el próximo Pleno de la institución para "recordarle al Gobierno que no es lo mismo prestar un servicio en un barrio de Zamora capital o de Madrid que en un pueblo de la comarca de Aliste o de Sanabria". Así lo anunció el vicepresidente segundo, Jesús María Prada, en una entrevista concedida a este medio.

Prada reclamó "facilidades para los ayuntamientos, que son la administración más cercana", y advirtió que "si reciben más dinero, pueden ayudar a la prestación de los servicios". El vicepresidente provincial insistió en que "los ingresos de un pueblo pequeño son casi insignificantes", pero apuntó que, a pesar de esta circunstancia, "tienen que mantener la farolas encendidas, conseguir que el agua sea potable y mantener las calles pavimentadas, lo que implica un gran esfuerzo".

Por otro lado, Jesús María Prada habló también de la relación del grupo popular con el presidente, Francisco José Requejo, de Ciudadanos, y en concreto acerca de uno de los primeros mensajes que lanzó el nuevo dirigente al hacerse con el bastón de mando: la necesidad de dotar de igualdad a los pueblos de la provincia. Al ser cuestionado sobre si esa igualdad no existía en la etapa anterior, el vicepresidente provincial apuntó que no comparte la apreciación del líder naranja: "No se puede tratar igual a lo que es desigual. Evidentemente, los grandes núcleos de población de más de mil habitantes tienen unas necesidades que no tienen los pequeños pueblos. Yo no creo que se haya mirado el color político concreto, sino las necesidades que tenía cada pueblo", aseveró Jesús María Prada.

Del mismo modo, en cuanto al tono utilizado por Requejo en según qué declaraciones públicas antes del pacto sellado con el Partido Popular, Prada indicó que "cuando entras nuevo en una institución, eres consciente de las singularidades que tiene", por lo que el responsable popular entiende que "ahora haya cambiado planteamientos" al ver la realidad de los pueblos.

En ese sentido, el vicepresidente segundo de la institución subrayó que "puedes tener imágenes preconcebidas de lo que es la Diputación y luego entrar y ver que no es criticable todo lo que criticabas", y que "una cosa es estar fuera y otra tomar decisiones".

Sea como fuere, Prada aseveró que "la relación personal y de trabajo con Requejo es buena", y explicó que "los diputados del Partido Popular llevan el día a día, el presidente pregunta sobre situaciones concretas y los responsables de las áreas le informan". "Las decisiones las tomamos entre todos y yo estoy satisfecho. Creo que la voluntad de todos es agotar el mandato, porque la estabilidad es buena para la provincia. Otros experimentos habrían traído piques entre un grupo y un no adscrito y demás. Ahora, hablamos de solucionar problemas que tiene la sociedad", concluyó.