Los comedores escolares de Zamora, los que mejor nota sacan de la región

Una nota de 8,3 es la que otorgan las familias de Zamora a los comedores escolares, según la encuesta que acaba de difundir la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Los comedores escolares de Zamora son los que mejor nota obtienen de toda la comunidad.

El comedor escolar es un importante instrumento de conciliación de la vida familiar, laboral y escolar. Además, es también un servicio que favorece la compensación de posibles carencias socioeconómicas y, por ello, es garante de la escolarización en condiciones de igualdad gracias al sistema de ayudas implantado por la Consejería de Educación.

Dentro del Plan Global de Mejora de Comedores Escolares se realizan diversas actuaciones encaminadas a prestar un servicio de calidad integral: no solo se pretende servir menús sanos y equilibrados, junto con el adecuado cuidado de los escolares, sino que hay otros objetivos como la educación en hábitos saludables y concienciación medioambiental. Para la Consejería de Educación es importante que las familias conozcan y se encuentren satisfechas con el servicio y, por ello, se realizan las encuestas que permiten conocer la opinión de los usuarios. De esta manera se pueden identificar las fortalezas y debilidades en la gestión, siendo un instrumento real de mejora ya que permiten conocer de mano de los propios usuarios la percepción de este servicio público.

Este tipo de encuestas se realiza desde finales del curso 2014-2015; son encuestas anónimas disponibles para todas las familias usuarias del comedor escolar y que se realizan dos veces por curso: una al finalizar el primer trimestre y otra al terminar el curso escolar, cuyo objeto es conocer la valoración del servicio a lo largo del mismo. La encuesta de final de curso 2018-2019 ha estado disponible del 27 de mayo al 5 de junio para las familias de todos los usuarios de este servicio, habituales o esporádicos, ya que es importante recoger todas las impresiones posibles.

En total han cumplimentado la encuesta 7.135 familias correspondientes a más de 340 centros educativos, representando a 9.899 comensales usuarios del servicio y ello supone un 28 % de la asistencia media diaria de este servicio. De ellas, más 5.800 se han cumplimentado por las familias a través de la aplicación de comedores escolares, 1.200 en papel y 82 a través del servicio de atención al ciudadano 012. Estos datos reflejan una participación cercana al 30 %, cuando en la primera encuesta realizada cuatro cursos atrás apenas llegaba al 15 %. La Consejería de Educación valora muy positivamente la alta participación, máxime cuando se trata de un servicio público muy cercano al ciudadano.

Familias satisfechas

Los resultados de la última encuesta del curso 2018-2019 sobre la satisfacción de las familias respecto al servicio de comedor escolar que ofrece la Consejería de Educación han sido muy positivos, y han alcanzado una valoración de notable -con una nota media de 7,74-, que sube a 8,3 en el caso de Zamora. Estos datos sobre la satisfacción cada curso escolar cobran especial importancia si se tiene en consideración el mencionado incremento de participación.

La Consejería de Educación ha prestado especial interés en la contestación a las preguntas relacionadas con la atención de los escolares ya que uno de los objetivos primordiales del servicio de comedor es el adecuado cuidado de los alumnos, siendo conscientes de la responsabilidad y dificultad que a veces entraña este cometido. La valoración en estos aspectos es también satisfactoria. En relación con la atención de los niños en referencia a hábitos saludables -ayuda para comer, motivación y educación en hábitos saludables-, la puntuación es de 7,3. Finalmente, los progenitores califican con un 7,9 que los menús servidos en el comedor son saludables y equilibrados.

Otro aspecto importante que se considera es la percepción de los propios escolares usuarios del servicio, ya que no solo se trata de servir comida sana y equilibrada sino que se trabaja en aumentar la aceptación de los niños bajo la que subyace una educación en hábitos saludables. Se les pregunta si les gustan o no los platos servidos a lo que un 44 % de los encuestados responden que "unos platos me gustan y otros no". Es de destacar que un 42 % de los niños indican que les gustan todos o la mayoría de los platos frente a un 14 % a los que no les gustan los platos servidos.

Análisis del tipo de gestión

En relación con el tipo de servicio, no se observan diferencias representativas en cuanto a la valoración por los usuarios, colocándose el servicio in-situ tan solo 4 centésimas por encima del servicio en cátering, con un 8,0 y un 7,6, respectivamente. De las 7.135 encuestas cumplimentadas 5.033 pertenecen a familias en las que el servicio de comedor se presta en la modalidad de cátering y 2.102 en la modalidad in situ.

Por otra parte, en cuanto a la valoración en las provincias de la Comunidad, Zamora destaca con un 8,3 de valoración y Segovia con un 8,0, siendo las provincias que mejor valoran el servicio, mientras que Valladolid alcanza el 7,5.

Estos resultados se han presentado y valorado esta mañana, en la reunión de la Comisión Regional de Comedores Escolares. Además en esta reunión se han tratado otros temas de interés para la gestión de este servicio como la promoción de Menús +Sabor Saludable, bajo la marca Tierra de Sabor, en los comedores públicos de nuestra comunidad. Dos empresas adjudicatarias ya han obtenido la autorización para servir dichos menús y el resto está en proceso para su obtención.

También se ha presentado el Plan de Convivencia en los Comedores Escolares que se iniciará el próximo curso escolar para conocer el ambiente de los comedores e implantar las medidas de mejora que se estimen oportunas.