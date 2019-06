Música urbana a la zamorana

Comenzó en el mundo de la música tras escuchar muchas horas de rap siendo una niña. "Me llamaba mucho la atención escuchar esas letras", testimonia Ayesa Monje García. A esa querencia por la música se sumó su gusto por la escritura "a modo de desahogo" de tal forma que, en un momento dado, comenzó a fusionar sus dos pasiones.

Desde hace varios años, por influencia de artistas como Bad Bunny Anuel AA, la joven trabaja el trap, un estilo que le sedujo porque "hay más sonidos y es mucho más melódico que el rap", que le ha brindado la oportunidad de explorar nuevos caminos expresivos. "En el rap cuentas una cosa real y en el trap no tiene por qué, puedes dar rienda suelta a tu imaginación... te puedes imaginar historias de amor, de capos o de negocios... Creo historias mucho más creativas" precisa Ayesa Monje, conocida artísticamente como "Ou Yes" porque "sonoramente es muy parecido a mi nombre propio y porque transmite positividad".

Esta zamorana, que tiene claro que la unión hace la fuerza y que enriquece, ha sumado sus fuerzas con diversos artistas locales, como Brook Link, con quien ha grabado su último vídeo, y desde hace un tiempo afrontar proyectos con el benaventano Guillermo Martínez González, conocido como Guiller MC, quien canta con ella y que procede del rap. "En el trap hay que entonar y es mucho más bailable que el rap", explica el joven.

"Ou Yes" ha grabado hasta el momento tres videoclips. El primero lo hizo con Guiller MC y correspondió a "un trap románico, a lo Romeo y Julieta, grabado en el casco antiguo que lleva por título "No puede ser", mientras que hace menos de un año vio la luz "Lujurioso", que tuvo una excelente aceptación. Ahora acaba de grabar "Want Trap", un trabajo para el que "involucré a mucha gente que colaboró desinteresadamente", agradece la artista que a raiz del anterior vídeo recibió el ofrecimiento del taller de Santi y Julio para grabar en sus instalaciones. "En mi cabeza surgieron decenas de propuestas que encajaban con el tema que tenía con Brook Link, con una instrumental nuestra, y teníamos hasta los profesionales que nos íbamos a grabar", precisa. No obstante, días antes tuvieron que hacer frente a cambios de última de tal forma que "Ou Yes" hasta pensó aplazar la grabación. "Gracias a Guillermo todo salió adelante. El video que grabamos a finales de mayo y ya supera las 2.800 reproducciones en la página de Develoopers, que tiene mucha visibilidad dentro del mundo del rap y el trap", concreta la joven que ofrecerá un concierto con Guiller MC el sábado, día 15 de junio, a partir de la 20.00 horas en el Bar El Puente, donde Ayesa Monje ha actuado con anterioridad. "Los shows me apasionan", dice esbozando una amplia sonrisa al tiempo que reconoce que no descarta "grabar en un estudio una pequeña maqueta con mis temas". "Me apasiona la música y las actuaciones en directo, pero en Zamora resulta complicado tener un espacio para el trap", resume la artista.