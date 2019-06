El PP está dispuesto a ceder áreas a Ciudadanos para gobernar la Diputación de Zamora

"Cuando necesitas apoyos siempre es lógico que se den contraprestaciones. Si las peticiones son razonables, se podrá llegar a acuerdos" sobre la cesión de áreas. Así resumió ayer José María Barrios las, hasta ahora, opacas (de cara a la opinión pública) negociaciones para gobernar la Diputación de Zamora. El PP reconoció contactos con Ciudadanos y, aunque José María Barrios no dijo más, sí se pudo entrever que las negociaciones avanzan. No detalló Barrios qué cesiones consideraría "razonables" aunque de su intervención se desprende de el PP no está dispuesto a ceder cualquier cosa ante el partido naranja, que cuenta con un solo diputado frente a los doce populares. Eso sí, es un diputado necesario para conformar una mayoría.

"Las cosas están verdes y lo que se ha avanzado necesita discreción total por parte de todos. Hasta que no tengamos acuerdos o desacuerdos ya cerrados no se harán públicos". Barrios pidió "comprensión" ante esta situación y confirmó lo era evidente: que la intención del PP es gobernar la Diputación cuatro años más y que él es el candidato a presidir la institución.

Por lo demás, José María Barrios aseguró que el PP comenzará ya en breve con la elección de diputados. El presidente de los populares zamoranos apuntó que citarán a los concejales de cada zona para votar de, entre ellos, a los que quieran ocupar un sillón en la Diputación. "Este método, que ahora copian algunos", por el PSOE, "nosotros lo llevamos aplicando cuatro o cinco legislaturas", aseguró Barrios. Las listas estarán completas, como muy tarde, el lunes 17 porque a partir del martes "la Junta Electoral nos podría llamar a votar en cualquier momento".

Por su parte, el PSOE no da por perdida la batalla por gobernar la Diputación. A pesar de que él ya no podrá ser el presidente, después de renunciar a su puesto de concejal, Antidio Fagúndez confirmó este martes que las conversaciones con Ciudadanos continúan y que, como secretario provincial, pretende mantenerse al frente de las negociaciones para provocar un giro a la izquierda en la institución.

En ese sentido, Fagúndez afirmó que, en el seno socialista mantienen "la esperanza", y abogó por mantener "un silencio prudente" para no entorpecer un posible acuerdo con el partido naranja. Donde sí dio más explicaciones el líder socialista fue en el asunto de la designación de los diputados por la zona de Zamora: "La decisión es de la ejecutiva federal a propuesta de la ejecutiva provincial", insistió Fagúndez, que rechazó la necesidad de realizar una votación no vinculante como la de Toro.

La intención del PSOE es que se conozcan todos los nombres de sus ocho diputados provinciales antes del 21 de junio. Para entonces, quizá se sepa también cómo se configura el nuevo equipo de Gobierno, aunque Ciudadanos sigue guardando silencio. Este martes, fuentes del partido naranja confirmaron que la situación sigue donde estaba, con la llave en su poder y las dos alternativas a la espera de la decisión.