RetoFitLOZ: Diez kilos menos de peso cuando el reto llega a su sexta semana

Diez kilos menos de peso y veinte centímetros menos de volumen abdominal. El protagonista del #RetoFitLOZ sigue sumando logros y perdiendo peso en la báscula semana tras semana desde que comenzó esta prueba de 61 días.

Alfonso ha superado una semana más y ya van seis. Asegura que ha sido dura, ya que al trabajo y a las actividades del reto se han sumado los cursillos prematrimoniales. "Con 24 horas no me da el día", ha manifestado. Aun así, el joven se muestra satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento. No es para menos, ya que ha pasado de un peso inicial de 100,2 kilos a un peso actual de 90.

A esto se suma la pérdida de volumen abdominal que ha conseguido, con 98 centímetros actualmente respecto a los 118 con los que arrancó el #RetoFitLOZ. Esta fue la buena noticia que le dio el lunes la nutricionista de Gartabosalud, Marta Barba, quien felicitó a Alfonso y le dio ánimos para continuar adelante.

Ya queda menos para que el reto toque a su fin, pero el joven se muestra convencido de que esta forma de vida para él no acabará con esta aventura en la que decidió embarcarse. "Para mí no se acaba. Yo tengo que seguir porque ahora me encuentro muy bien y en general estoy muy contento con los resultados", ha explicado. En su visita a Gartabosalud, la nutricionista le pautó la dieta semanal, con la que Alfonso ha continuado.

También ha seguido con el entrenamiento en el gimnasio Anytime Fitness, donde esta semana ha hecho un circuito de cardio, body pump y gap. En su mente está ya el triatlón al que se ha apuntado, una prueba que le ha traído al recuerdo la operación de rodilla que le realizaron hace dos años y medio. Entonces le dijeron que no debería volver a correr ni a hacer ningún deporte. Por este motivo, Alfonso piensa seguir y hacer la prueba deportiva, pero poco a poco para no lesionarse. Mañana comienza una semana nueva en la que tendrá sus citas con la Clínica Implantes, el gimnasio Anytime Fitness y Gartabosalud.

Día a día

Lunes. Comienza la sexta semana del reto. Lo primero, un buen desayuno, con café con leche, tostada y los complementos nutricionales recomendados por Gartabosalud. Alfonso sigue con la dieta pautada y para comer tiene puré y pescado. Por la tarde, acude a su cita semanal con la nutricionista, que le informa de que ha perdido otros 2,4 kilos de peso y 3 centímetros de volumen abdominal. El entrenamiento en el gimnasio Anytime Fitness consiste en un circuito de cardio.

Martes. El menú del segundo día de la semana, consistente en menestra de verduras y ternera, gustó mucho al protagonista del #RetoFitLOZ. Después de comer, Alfonso descansó un poco porque tenía las piernas cansadas, pero no faltó a su entrenamiento en Anytime Fitness. El segundo día de la semana asistió a una clase de body pump con Lorena García, club manager del gimnasio.

Miércoles. Alfonso continuó con la dieta pautada por la nutricionista Marta Barba, de Gartabosalud, y con sus consejos sobre alimentación. Este día el menú de la dieta estaba basado en los champiñones. Además, el joven salió a andar con la bicicleta.

Jueves. Cuarto día de la semana y Alfonso se levanta con congestión. Aun así, acude a su cita con el gimnasio Anytime Fitness y asiste a una clase de gap. "Fue una verdadera locura. No esperaba que fuera tan fuerte, pero me lo pasé muy bien y fue muy entretenida", explicó tras el entrenamiento.

Viernes. Este día Alfonso hizo dieta de choque de kiwi. Además, salió a andar con la bici. El fin de semana se presenta tranquilo, aunque el joven no parará su actividad ni siquiera el domingo. El sábado por la mañana salió a correr y el hoy irá con sus amigos a Toro para hacer una ruta en bici de 40 kilómetros.