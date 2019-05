El premio más importante de Hematología recae en la zamorana Mariví Mateos

La hematóloga zamorana María Victoria Mateos se ha hecho acreedora del premio Brian Durie Award, uno de los más importantes del mundo en Hematología a su trayectoria profesional y a haber demostrado excelencia en la investigación sobre mieloma múltiple. A punto de tomar un avión para Estados Unidos, la hematologa del hospital de Salamanca señaló a este diario que el premio se concede a "un investigador muy relevante en el mieloma" y para ella supone "un reconocimiento" a su trabajo.

"Cada año dan dos premios y uno de ellos ha sido para mi en reconocimiento del trabajo que hemos hecho en mieloma. Me lo han dado a mi como persona pero al final siempre hay el trabajo de un grupo en Salamanca, en Castilla y León y el grupo español que todos juntos hemos hecho las contribuciones a mejorar el mieloma". No se trata en esta ocasión de reconocer un avance concreto, sino que valora una trayectoria en investigación sobre el mieloma en la que la zamorana se sitúa en primera línea internacional. "Es un premio a toda nuestra contribución que se puede resumir en mejorar la supervivencia de los pacientes con mieloma, que es nuestra gran aportación. Es decir, conseguir que los pacientes vivan más y mejor y ese es el reconocimiento que contiene el premio".

Van a ser unas semanas intensa para la hematóloga zamorana, ya que "ahora me voy al Congreso Americano de Oncología, donde tengo un par de presentaciones". Volverá a Zamora la semana que viene, si bien a la siguiente vuelve a hacer las maletas para viajar a Holanda, donde recibirá el premio el día 11 de junio. "En Amsterdam tengo partida doble. Primero voy a la reunión del Grupo Internacional de Mieloma, donde me entregarán el Award, que es algo muy emotivo, de hecho va mi marido y mi hijo y a partir del miércoles empieza el Congreso Europeo de Hematología que este año presido al frente del comité científico. Tengo unas semanas moviditas", admite la investigadora. "Estoy en primera línea, pero representando a mucha gente que trabaja conmigo, porque el trabajo de una persona sola no sirve para nada si no cuentas con el apoyo y la generosidad de toda esa gente que permite que las cosas salgan adelante", puntualiza Mariví Mateos, la investigadora premiada.