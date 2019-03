IU Zamora deja solo a Podemos en la candidatura para las Generales

Izquierda Unida Zamora no estará presente en las Elecciones Generales del próximo 28 de abril. La candidatura de Unidas Podemos contará solo con afiliados ("inscritos" según el lenguaje de la formación) del partido morado. Así lo han confirmado fuentes de las dos formaciones. Alejandro Rodríguez, cabeza de lista ya anunciado, estará acompañado por Dolores Victoria Díez Bécares y por Alejandro Fernández García.

No es ningún secreto que IU Zamora nunca ha apoyado la coalición preelectoral con Podemos. Una vez ratificada a nivel nacional la decisión de concurrir juntas las dos formaciones a las Generales quedó sobre la mesa que Podemos elegiría al número uno al Congreso mientras que Izquierda Unida pondría el segundo nombre de la papeleta. Según explica el coordinador provincial del partido, Miguel Ángel Viñas, la coalición ha hecho "lo posible" por completar la lista pero "lo que no podemos hacer es obligar a nadie a presentarse". La situación, que no es única de Zamora, se ha traducido en que, tras varias peticiones a militantes y simpatizantes, nadie ha dado el paso. "Tendrán que decidir quién va en la lista desde Valladolid o desde Madrid, nosotros ya tenemos poco que decir porque no hay voluntarios para participar en las Generales" con la fórmula escogida por la dirección federal.

Así las cosas, apuntan desde Podemos, "el domingo Izquierda Unida nos comunica que no hay candidatos para la papeleta", lo que "deja en nuestra mano" la capacidad para completarla con personas de Podemos. Algo similar sucede en el Senado. Izquierda Unida no participa y deja el número uno para la Cámara Alta también en manos de Podemos, que coloca en la candidatura a Luis Ramos acompañado de María Dolores Carreras y Antonio Narváez. Listas cremallera ambas, pero dos hombres encabezan las candidaturas de Unidas Podemos.

El otro partido que ayer confirmó la composición de su candidatura es Ciudadanos. A la polémica presencia de José Antonio Bartolomé –que desembocó en la dimisión en bloque de la Ejecutiva Provincial liderada por Antonio Requejo y en la creación de una gestora que hoy preside su hijo y portavoz del partido en el Ayuntamiento, Francisco Requejo–, se une el empresario de la capital Luis Martín Martín y Elixabet Peña. Se trata de dos militantes de base del partido sin cargos públicos en la actualidad, explica Francisco Requejo en declaraciones a este diario.

Ciudadanos y Podemos se suman a las ya conocidas listas de los dos partidos que defienden el puesto de sus diputados y senadores. El PP, que sale con Isabel Blanco, procuradora, como cabeza de lista a las elecciones del mes que viene, completa su papeleta con Elvira Velasco, que vuelve a la primera línea política con opciones de entrar en el Congreso de los Diputados, y con Javier Faúndez, actualmente en el Senado. La candidatura del PP fue también una sorpresa pues muchos contaban con la segura presencia de Fernando Martínez Maíllo en la papeleta al Congreso, como sucedió en los últimos comicios. Pablo Casado, sin embargo, ha decidido que Maíllo forme parte de la candidatura al Senado.

Conocida también la lista del PSOE de Zamora, que propone a los zamoranos a la misma cabeza de lista que hace cuatro años: Mar Rominguera. La abogada zamorana es la única socialista que defiende su puesto en la Cámara Baja. Eduardo Folgado y Remedios Fernández completan la lista de tres que los socialistas proponen a los zamoranos.

Así las cosas, de los partidos cuyo porcentaje de voto se antoja relevante (según las encuestas) solo queda conocer los candidatos de Vox. Las candidaturas del partido de Abascal se presentarán, todas, en Madrid. El hermetismo en Zamora es absoluto y al cierre de esta edición nada se sabía del cabeza de lista de la formación.

Mañana se publicarán en el Boletín Oficial del Estado el resto de candidatos a las elecciones de finales del mes que viene, incluidos los de los partidos minoritarios (Pacma, UPL o Prepal), que también participan en las elecciones por la provincia de Zamora. Cabe recordar que los zamoranos eligen a solo tres diputados (está entre las provincias con menos representación en el Congreso de los Diputados) y a cuatro senadores, en este último caso los mismos que todas las provincias.