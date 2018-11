Zamora 10 pide un "esfuerzo común" para que el ciclo no desaparezca

La situación en que la marcha de Alberto Martín ha dejado al Pórtico de Zamora ha hecho saltar las armas en la asociación empresarial Zamora 10, que ya se ha posicionado para "luchar por la continuidad" del festival musical. "En próximas fechas propondremos a las instituciones y colectivos implicados que nos sentemos porque la celebración del Pórtico de Zamora no se debe perder", asegura Francisco Prieto, gerente de Zamora 10.

"No podemos decir que Zamora 10 se vaya a hacer cargo del tema porque no estamos en condiciones de asegurarlo, pero sí que es cierto que debemos trabajar para buscar soluciones y que esta iniciativa siga adelante". Prieto aboga por "saber qué ha pasado para que, después de todos los años en los que el Pórtico se ha celebrado, no haya una estructura sólida que garantice la organización de la iniciativa, ya que no puede ser que la marcha de su máximo impulsor sea suficiente para que el ciclo de música desaparezca", añaden las mismas fuentes.

Cabe recordar que Alberto Martín Márquez concretó, a través de una nota de prensa, los motivos que le han llevado a abandonar su puesto. "Mis compromisos profesionales, el cansancio de estos años y el deseo de nuevos retos me llevan a tomar la decisión de retirarme de la dirección del Festival Internacional Pórtico de Zamora".

Alberto Martín mencionó que el festival "carece de ánimo de lucro y se gestiona de manera voluntaria. No cuenta con una estructura sólida, sino que debe prácticamente construirse de nuevo cada edición, lo que implica un intenso trabajo y una gran responsabilidad".