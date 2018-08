La avispa asiática sortea las trampas instaladas en Zamora

No han caído en la trampa. Los ejemplares de la "vespa velutina" que rondan la provincia han sabido eludir las medidas de monitorización implementadas por la Junta de Castilla y León en 2016 con el objetivo de frenar la expansión de esta peligrosa especie invasora, azote de la abeja melífera.

Los resultados del último trampeo recogidos por la agencia Ical revelan que las 112 trampas repartidas durante la pasada primavera lograron capturar 42 de estos avispones asiáticos: 36 al norte de Burgos, 3 al norte de Palencia y otros 3 en León. No obstante, el mapa muestra otras capturas no asociadas al trampeo directo, hallazgos llevados por particulares a las Unidades Veterinarias. En concreto, estos casos se dieron en la zona centro-oeste de Palencia, en plena Tierra de Campos; y otra en El Bierzo, junto a Galicia y muy próxima al norte de Zamora, donde no se capturó ninguna en las trampas habilitadas. Como novedad, se recogieron dos de estos exóticos insectos en Picos de Europa y en el resto de la comunidad no hubo capturas.

Cabe destacar que cada año se prevén dos trampeos, el primero de ellos en primavera en el momento en el que las avispas reinas salen de la hibernación, creando así una red de centinelaje completa en las cercanías de explotaciones apícolas de las zonas que fueron consideradas de riesgo de entrada de este avispón.El segundo se produce en otoño, momento que coincide con el periodo en el que las futuras reinas y los machos que las fertilizan realizan los vuelos nupciales para posteriormente abandonar el nido a la búsqueda de nuevos territorios donde asentarse antes de iniciar su hibernación. En este periodo se repite la colocación de las trampas de primavera y se distribuyen nuevos puntos de centinelaje en las nuevas zonas de hallazgos.

En este sentido, cabe recordar que la difusión de la avispa asiática en áreas colindantes puede implicar problemas para la producción apícola. De ahí que la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias desarrollara este mecanismo de vigilancia activa que permite la detección precoz de la presencia de este avispón asiático en nuestro territorio. Una medida que en estrecha colaboración con los apicultores y los Servicios Veterinarios Oficiales de las Unidades Veterinarias proporciona información detallada sobre su posible avance en Castilla y León.