Prisión para el estafador que reclamaba recibos en nombre de Iberdrola y engañó a hosteleros en Zamora

"Tiene una factura pendiente con Iberdrola, si no la paga ya, le cortamos la luz". La amenaza, con exigencia del número de cuenta para saldar la supuesta deuda, solo caló en un hostelero de Zamora: estafador le levantó 700 euros de una atacada.

Un delito que le costará una condena de hasta 21 meses de prisión por estafa si no ingresa el dinero ya, le recalcó la presidenta de la Audiencia de Zamora, Esther González González. El delincuente, de iniciales B.L. que es conocido en varios juzgados del país por este tipo de delitos, intervino en el juicio desde la prisión de Villabona (Asturias) por videoconferencia, donde permanece por otras causas, para jurar y perjurar ante el Tribunal zamorano que su madre ya había hecho el ingreso.

La afirmación la hacía en respuesta al reproche de la magistrada porque no les constaba que hubiera pagado. Recriminó al imputado que no facilitara el nombre y el teléfono de su madre para verificar su versión. Como buen estafador, tenía la réplica preparada: "a mi madre le dio un infarto hace quince días" por eso no puede llamar para confirmarlo.

El imputado será condenado por otros tres intentos de estafa a industriales zamoranos que se llegara a saber. Gracias a la relación de confianza que hosteleros, panaderos y otros industriales tienen con la empleada de Iberdrola de la avenida de Portugal, de la que B.L. se presentaba como trabajador, evitó que cayeran más víctimas porque coincidió con que se había salido de la pandemia del COVID-19 unos meses antes y había descontrol de recibos, explicaba una persona afectada.

Listado empresas en google, llamada y estafa

"La pudimos llamar, nos dijo que no pagáramos nada, que podía ser una estafa y fue quien denunció", explicaba una de las empresarias que acudió ayer al juicio de la Audiencia, sin dejar de darle las gracias porque "a mí me pidió mil euros y me consta que a otros conocidos incluso más".

El modus operandi de este delincuente, que ni siquiera residía en Zamora, era muy sencillo: tiraba de información de google, buscaba negocios de hostelería en Zamora, bares y restaurantes, panaderías, negocios con un volumen de factura que oscila entre esos 700 euros estafados y hasta casi 2.000 euros al mes.

Los iba llamando uno a uno por teléfono con el mismo argumento. "Nos decía que llamaba de la oficina de la avenida de Requejo de Iberdrola para que pagáramos facturas atrasadas. Pedía que lo pagáramos con tarjeta y nos solicitaba los datos. Eso me hizo desconfiar", cuenta esta propietaria de un bar. Esa sospecha le salvó de abonar los mil euros que le exigía este delincuente.

