“Estamos con el Reto Demográfico, no habrá cierre de cuarteles en Zamora”

La lucha contra la violencia de género, con el refuerzo del Emume y de los equipos VioGén de la Guardia Civil; la empatía con la víctima de este delito y de las agresiones sexuales se están incorporando al ADN de este Cuerpo de Seguridad del Estado, con una formación constante para proteger a la mujer que denuncia, ha explicado la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, en Zamora.

–La despoblación de Zamora se ha convertido en un problema de seguridad en muchas localidades, pocos vecinos, edades avanzadas y desprotección frente a los cacos, ¿es posible tomar alguna medida?, ¿hay previsión de cerrar más cuarteles?

–No hay política de cierre, estamos fomentando más cercanía y más patrullas circulando por el territorio, que haya más presencia de la Guardia Civil porque la población lo que necesita es seguridad subjetiva, la objetiva, afortunadamente, en la provincia de Zamora es muy elevada, como demuestran los índices de criminalidad. Procuramos tener contacto con los colectivos, la policía local, los farmacéuticos, para que en cuanto sepan que hay alguien preocupado por una situación comprometida, conecte con la Guardia Civil.

–El Plan Roca para evitar robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, ¿podría servir como modelo?

–La solución a la despoblación no está tanto, sobre todo en la especialización, que funciona como en la cercanía, en otra forma de atención a la población que no tiene por qué ceñirse a que haya un cuartel como la atención móvil, un vehículo que tiene su oficina, su equipamiento informático y recorre los caminos y ofrece su servicio al ciudadano. Estamos apostando por medidas contra la España despoblada para prestar atención de otra manera, con otro tipo de dispositivo y apoyándonos en la tecnología. Tenemos todo un Plan de la Guardia Civil de Atención a la España Despoblada.

–¿Esas unidades móviles funcionan ya en Zamora?

–En Zamora, se instaló el modelo en el Camino de Santiago este año por primeras vez. Vamos a mantener esas unidades porque han tenido un enorme éxito y estamos procurando ampliar ese modelo para dar atención móvil en el territorio.

–¿En qué porcentaje han disminuido lo asaltos desde que la Guarda Civil tiene ese equipo especializado?

–Este equipo surge para luchar contra robos en el campo, fundamentalmente, para actuar contra un delito que, proporcionalmente, era poco relevante pero que estaba generando miedo. Funciona muy bien, con cifras muy positivas para frenar este tipo de delitos: en los últimos cinco años han descendido de 111 que se registraron en 2017 a los 44 que llevamos registrados desde enero. En este año 2022, se han detenido e investigado a 35 personas; realizado más de 300 entrevistas personales; 50 inspecciones a chatarrerías, es decir, el esfuerzo es grande y hay resultado.

–La desaparición de personas mayores en la provincia va en aumento, ¿existe alguna previsión para impulsar equipos especializados en esta materia, al margen del equipo cinológico y los drones que ya se usan?

–La Guardia Civil ya tiene mucha experiencia en esas búsquedas y ayuda mucho la incorporación de medios como el dron con cámara térmica y la especialización y formación de nuestro personal. Pero hay un factor fundamental para el éxito que no depende de nosotros: dar aviso cuanto antes. Muchas veces se hace cuando han pasado ya demasiadas horas y se acerca la tarde-noche que dificulta la búsqueda. Es esencial para tener éxito actuar desde las primeras horas. Quiero recalcar que la intervención de la Guardia Civil y de medios como el helicóptero no supone ningún coste a la familia o al desaparecido.

–¿Está en cartera suprimir más puestos de la Guardia Civil?

–No estamos en esa línea, no hay una política de cierres porque hemos apostado por el Plan del Reto Democrático, por mantener la presencia en los municipios. Puede haber casos muy puntuales, que en Zamora no se dan, que hemos analizado y en los que la distancia entre un cuartel y otro es tan pequeña que el ciudadano puede llegar en diez minutos para ser atendido. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por mantener los cuarteles.

–El Emume incorporó tres equipos VioGén para ganar en eficacia en la lucha contra la violencia de género, ¿se han incrementado las denuncias?

–Hemos duplicado el número de especialistas en VioGen, lo que ha permitido que afloren más casos, incluso aquellos en los que la mujer no quiere denunciar. El “Protocolo 0” nos permite, si existen indicios del delito, promover la búsqueda del responsable y la seguridad de la mujer. El número de denuncias ha crecido. Y queremos que exista una implicación del entorno de la víctima, familia, amigos, compañeros de trabajo..., que no se callen porque a la mujer que es víctima de maltrato no le podemos pedir la fortaleza de percibirlo y ser capaz de denunciar. La enorme desgracia es que la mayoría de las mujeres asesinadas por sus parejas eran casos desconocidos para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

–¿Hay algún programa para incrementar la concienciación, teniendo en cuenta que es un ámbito en el que la mentalidad es muy patriarcal?

–Muy patriarcal y donde muchas mujeres no tienen independencia económica y es mucho más difícil salir de esa unidad familiar en la que surge el maltrato; en algunos casos, se cuenta con el prestigio social del propio maltratador. Por eso hemos firmado convenios entre Guardia Civil y federaciones de asociaciones de mujeres rurales, que están más cerca de las víctimas para que las ayuden, concienciar, para que las empoderen a esas mujeres, las acompañen a poner la denuncia. La lucha contra la violencia de género es una tarea que compromete a toda la sociedad.

–Los ciberdelitos empiezan a copar la mayoría de las denuncias que investigan, ¿qué estadísticas manejan en Zamora?

–Ha crecido un 72% en la provincia, ya el 12% de todos los delitos que se producen en el ámbito de la Comandancia de Zamora son ciberdelitos, a través de Internet, ya están teniendo un peso relevante, antes entraban en tu casa, ahora lo hacen en tu cuenta bancaria. Son delitos difíciles de resolver, precisamos cada vez una mayor especialización de los Equipo@. Pero, de nuevo, es necesaria la prevención del ciudadano, extender esa cultura de protección de nuestros bienes, de nuestra casa a nuestras cuentas bancarias, adquirir hábitos para blindarlas. De modo que, no debemos entrar en cualquier enlace, dar datos bancarios ni personales a través de una llamada telefónica.

–Los delitos como el acoso por redes y el sexting, ¿están entre los más frecuentes en Zamora?

–Se da mucho más el fraude, el engaño al titular de una cuenta para sacar dinero, para cobrar por un producto que no se sirve es el mayoritario, más del 80% de los ciberdelitos son de este tipo. Numéricamente, los delitos de corte sexual son inferiores en proporción pero tienen una afectación tremenda. Que alguien publique la foto de una menor que afecte a su intimidad tiene un daño tremendo.

–¿Las agresiones sexuales aumentan también en Zamora, en qué proporción?, ¿las mujeres denuncian más?

–En Zamora, no hay una incidencia relevante, no obstante están creciendo en todo el ámbito nacional. Existe una mayor concienciación, la mujer siente que no tiene por qué llevarlo en silencio y denuncia. Pero soy muy cauta porque existe un neomachismo que sostiene que la mujer consiente cuando no ha quedado claro que haya dado su consentimiento. Repito, hay que ser muy cauto por esa corriente que, frente a las iniciativas legislativas de que el consentimiento debe quedar claro y ser expreso (“solo sí es sí”), están basculando hacia el otro lado. En la Guardia Civil se es muy consciente de que, cuando una mujer denuncia, hay que darle toda la protección y toda la credibilidad para recoger las pruebas necesarias, todo el apoyo porque son las mayores víctimas en este tipo de delitos.

–¿Si en las ciudades aún existe ese señalar a la mujer como la culpable de esos delitos, en el ámbito rural es más acentuado?

–Probablemente lo sea, porque aún hay prejuicios más arraigados sobre preceptos morales que deben regir para la mujer y se entienda menos que la mujer es libre para hacer lo que quiera y hasta donde quiera. En la Guardia Civil lo tenemos muy claro, esa es la formación que se recibe para atender a las víctimas, hay una línea clarísima de protección a la mujer.

–¿Hay una nueva generación de guardias, otra mentalidad?

–Cada guardia viene de un entorno, pero lo que sí hacemos es dar formación para que tengan clarísimo que la libertad de las mujeres está por encima de todo y somos los primeros en defenderlas. Por eso tenemos tres décadas de equipos Emume, estamos en VioGén, teniendo más especialistas. La cultura de la Guardia Civil y esta directora general es reforzar los ámbitos de igualdad en todos los sentidos, incluido dentro del Cuerpo; igualdad en todo su recorrido, todo esta interrelacionado, cuando la mujer es extraña o no se la entiende, se la cosifica o se cree que puede ser objeto de placer a gusto del hombre. Todo tiene que ver.

–¿La unidad que los investiga aumentará en medios humanos y materiales?

–Estamos incrementando personal para combatir la ciberdelincuencia y no descartamos seguir en esa línea en el futuro a la vista de que el escenario está siendo duro.

–El enclave de la provincia la convierte en lugar de paso para el tráfico de drogas y tabaco ilegal, ¿ser parte de ese “corredor” se ha traducido en más incautaciones en el último año?

–Numéricamente no, no estamos en un escenario preocupante, los delitos de tráfico de drogas han pasado de 31 en 2021 a 19 en este 2022, pero la vigilancia, el control y las operaciones de la Guardia Civil siguen porque es evidente que, mientras haya lucro, este tipo de delitos no desaparece.

"En la valla de Melilla se actuó con proporcionalidad"

–Hasta el Defensor del Pueblo cuestiona que la información sobre la actuación de la Guardia Civil en la valla de Melilla se ajuste a lo que ocurrió, se dice, incluso, que el trato a los migrantes no fue humano. Se pone en cuestión lo que el ministro Marlaska ha dicho y se pide su dimisión.

–Lo que he dicho en todo momento, y lo que el ministro ha repetido reiteradamente, es que fue proporcionada y la correcta policialmente ante una agresión a nuestras fronteras y, en todo caso, la investigación del Defensor del Pueblo está en curso todavía, se ha requerido más información y se ha aportado. Esperamos a lo que derive, también hay una investigación de la Fiscalía y por respeto a ello no vamos a decir más.

–Se dice que incluso guardias civiles del lado español lanzaron piedras a quienes estaban ya subiendo a la valla.

–Lo que le digo es que hemos respondido a esa petición de información del Defensor. Vamos a esperar a que las estudie.

–La equiparación salarial con policías autonómicas, la jubilación anticipada, la jornada de 35 horas siguen siendo reivindicaciones de la AUGC, se manifiestan el 26 de diciembre.

–Las retribuciones medias han subido en tres años un 30%, no obstante, la aspiración a mejorar sus retribuciones es legítima como en cualquier colectivo, y tienen derecho a levantar la mano para lograrlo. Tras la pandemia y el escenario de inflación, este Gobierno haya hecho este esfuerzo. Las jornadas y el horario también han tenido una mejoría enorme a lo largo de los años. Ha habido un avance muy notable en todo.