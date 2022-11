Dos mil empresas creadas en Zamora en dos décadas

“Llevo cuatro deportes en mi tienda skate, patines en línea, BMX y scooters y dos de ellos los he practicado. Y siempre hemos necesitado una tienda especializada que nos asesore, nos diga las piezas que nos pueden venir mejor, y no pedirlas por Internet y darse cuenta de que no le sirven. Esto es lo que quiero hacer yo con la gente”. De esta idea de negocio salió la tienda de Iván García Fernández, un emprendedor como otros muchos que hay en Zamora que destaca sobre todo por ser muy joven, ya que tiene 23 años, y ser el proyecto número dos mil de los que ha sacado adelante la Ventanilla Única Empresarial de la Cámara de Comercio, desde que comenzada su andadura allá por los inicios del siglo. Cree que el futuro es bueno porque “con el skate park nuevo de Zamora la gente se volverá a animar a practicar este deporte”, ayuno de lugares adecuados desde hace tiempo. “La gente va a volver a empezar y va a seguir”.

