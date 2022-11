Requejo contacta con el Ministerio de Economía para revitalizar el plan de la biorrefinería

El presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, ha contactado recientemente con el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, para exponer ante sus responsables el proyecto de la biorrefinería multifuncional de Barcial del Barco. El movimiento del dirigente liberal responde a la petición de los promotores, que demandaron nuevamente el apoyo de la institución ante un supuesto interés ministerial por esta iniciativa empresarial, que supondría una inversión inicial de entre 160 y 200 millones de euros y crearía más de mil puestos de trabajo entre directos e indirectos.

El contacto con el departamento de Economía del Gobierno se produjo por carta y con la intención de que los responsables del ministerio accedan a mantener una reunión con la Diputación y con los promotores de la biorrefinería. Esta noticia llega horas después de que trascendiera que Requejo declarará como testigo en el caso del presunto boicot al proyecto por parte de altos cargos de la Junta.

“Si alguien ha hecho algo mal o ha cometido una ilegalidad, queremos que se asuman y se depuren las responsabilidades”

El presidente de la Diputación acudirá a petición de la acusación particular y con el objetivo de “colaborar con la Justicia para que se aclare todo”. “Si alguien ha hecho algo mal o ha cometido una ilegalidad, queremos que se asuman y se depuren las responsabilidades”, explicó Requejo, que se mostró tranquilo con los esfuerzos realizados desde el ejercicio de su cargo para impulsar la iniciativa empresarial: “Compramos los terrenos, que ahora mismo son propiedad de la Diputación, y sí me da un poco de lástima que el proyecto no salga adelante, porque es algo estratégico y una iniciativa en la que hemos trabajado muchísimo”, aseveró el mandatario liberal.

Requejo insistió en su defensa de “la transparencia” y confirmó que declarará “sin nada que ocultar” y sin mayor interés que aportar lo que pueda conocer del caso: “Lo importante es que todo se resuelva, porque llevamos muchos años con el proyecto de la biorrefinería y no termina de arrancar”, constató el presidente provincial.

La relación del responsable de la Diputación con los promotores sigue siendo fluida, por lo que Requejo pudo revelar las sensaciones que le trasladan los empresarios, dirigidos por Vicente Merino: “Lo que quieren es sacar su proyecto adelante. Con la Diputación pueden contar, pero es cierto que el año que viene hay elecciones y todo se puede enrarecer un poquito”, matizó el líder de Ciudadanos.

“Es una pena que, cuando se llega a esta época electoral, siempre hay apuestas por las iniciativas empresariales y, al pasar ese periodo, todo se olvida. Lo que necesitamos en esta provincia son menos promesas y más hechos”, reiteró Francisco José Requejo, que evitó opinar sobre el posicionamiento de otras administraciones: “Ellas sabrán si se han implicado o no. Yo tengo claro lo que hemos hecho nosotros”, sostuvo.

Lo cierto es que, a pesar de todos los reveses que ha sufrido el plan para instalar una biorrefinería multifuncional en Barcial del Barco, Requejo no pierde la esperanza: “El proyecto creará puestos de trabajo y fijará población, por eso creo en él”, zanjó.

La reversión de los terrenos, un riesgo a dos meses vista

La reversión de la compra de los terrenos adquiridos por la Diputación representa un riesgo a corto plazo para los promotores, que son conscientes de que la fecha límite se acerca a gran velocidad. El propio presidente provincial, Francisco José Requejo, explicó que, si el 6 de enero la institución no cede la parcela a los responsables del proyecto empresarial, la operación dará marcha atrás, sin que en principio haya posibilidad de prórroga.

En esta tesitura, la Diputación se encuentra a la espera por petición expresa de los promotores: “Nos han dicho que no hagamos nada, así que estamos esperando”, señaló Requejo, que tiene claro que, aunque la apuesta por el proyecto es evidente, la institución no se puede permitir la pérdida de los 300.000 euros invertidos en la adquisición de los terrenos.