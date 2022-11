“La luz lo pinta y lo dibuja todo, resulta esencial en una obra”

José Luis Navarro Bayarri presenta, hasta el día 14, su primera exposición individual en la galería de arte Espacio 36.

–Usted reúne una serie de propuestas en las que una misma obra la realiza de distintas maneras, ¿cómo surgió?

–Todo es fruto de un trabajo de investigación. Siempre estoy trabajando sobre las arboledas, los bosques, cómo entra la luz a través de las ramas de los árboles en el bosque, cómo evoluciona la luz y cómo lo la luz lo dibuja y lo pinta todo. En ese trabajo de ver cómo funciona la luz a través de los árboles, probé distintas formas de expresarlo. Mi planteamiento es ir buscando para conseguir transmitirlo de distintas maneras. Para esta exposición he querido probar cómo se ve solo en dibujo, solo con un color, monocromáticos en azul y en color.

–¿Qué le ha movido a optar por el azul, que trabaja en distintos tonos?

–Hay algunos son con azul ultramar, otros son con azul de Prusia u otros con azul cobalto. He probado a hacer cuadros monocromáticos a partir de otros colores y no se logra el mismo resultado. Me han convencido siempre más los azules.

–Cada cuadro son tres, pero ¿cuál surge el primero el grafito el azul o el de color?

–Lo lógico sería hacer primero el trabajo de lápiz, el más realista para comprenderlo y luego descomponerlo, pero no siempre ha sido así el orden.

En una experiencia como esta te tienes que dejar llevar y hay días que te apetece estar pintando y no dibujando

–La realización ha sido un poco anárquica, ¿qué tal la experiencia?

–En algunas cosas se puede ser cuadriculado, pero en una experiencia como esta te tienes que dejar llevar y hay días que te apetece estar pintando y no dibujando. Te tienes que dejar llevar por las sensaciones de ese día y lo que te apetece hacer. Incluso hubo veces que hice tres dibujos seguidos. Dependiendo del día y de cómo estás emocionante te apetece hacer un trabajo u otro. Además, se trata de una exposición que me apetecía mucho porque el galerista es una persona muy empática y me apetecía exhibir un trabajo muy bien trabajado. Ha sido una exposición muy meditada y de la que estoy bastante contento.

–Las obras ¿son creaciones propias o recreaciones del natural?

–Son fruto de paseos que he desarrollado por los bosques. Son experiencias vividas, aunque sí es verdad que hay algunas que vienen de la imaginación, pero muchas de ellas son paseos por bosques por Pirineos en los que siempre llevo la cámara conmigo. Es como rememorar la sensación que tienes al pasear tú solo a las nueve de la mañana por un bosque, esos olores, esas sensaciones y esa luz que va entrando.

–También plantea una obra en un rincón del bosque de Valorio.

–Efectivamente. Quería hacer un guiño a Zamora, para que no todo fueran rincones de Pirineos o de Valencia. Busqué a través de internet vi muchas imágenes de este bosque e hice una composición y una reinterpretación. De ahí que presente uno con el puente, la única pieza que cuenta con un elemento arquitectónico figurativo, y otro que son troncos de árboles.

El trabajo del artista es saber interpretar esa luz para conseguir esos volúmenes, esa profundidad y ese ambiente general en la pieza.

–La luz la cuida mucho.

–Sí, soy de Valencia (risas). La luz es lo que lo pinta y lo dibuja todo, sin ella los cuadros no me dicen anda. Un cuadro me interesa cuando la luz es la protagonista de la pieza que es la que da la intensidad, la calidez…se lo da todo. El trabajo del artista es saber interpretar esa luz para conseguir esos volúmenes, esa profundidad y ese ambiente general en la pieza. Cuando la luz está bien colocada en un cuadro funciona, sino no está bien estudiada y pensada, la obra no funciona correctamente. La luz es el elemento esencial en toda pieza.

–De sus palabras se deduce que lleva a cabo un diseño detallado de cada creación.

–El proceso creativo conlleva un primer momento en el que tienes que decidir qué quieres plasmar, por dónde quieres que vaya la luz, qué quieres generar y sobre eso empiezas con una primera mancha con un boceto, pero la pieza va evolucionando. Es un diálogo constante con la obra.