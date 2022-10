Rubén Sánchez es psicólogo en la AECC Zamora y ha destacado la importancia del aspecto emocional y psicológico en la enfermedad. “En el cáncer, lo primero que se busca cuando se diagnostica es la curación, el diagnóstico no es una sentencia, es la forma de empezar a poner una solución, la palabra cáncer no es un desahucio”. Ha abordado cuestiones como la calidad de vida del paciente, afirmando que “es la familia quienes tienen miedo a la muerte de su ser querido, lo que teme el paciente es sufrir, por lo que hay que luchar siempre por la mejor calidad de vida posible, no podemos olvidarnos de ese aspecto, y eso conlleva muchos aspectos diferentes”. Entre los aspectos pendientes que le preocupan como profesional está la situación que se sigue viviendo en las zonas rurales, “la gente mayor no quiere que se sepa que están enfermos, es muy complicado quitar el tabú que tiene esa palabra. Afortunadamente, entre los jóvenes eso está cambiando, pero nuestros mayores tienen en mente muchos mitos”, como ejemplo de ello, contó una anécdota familiar, “cuando empecé a trabajar en la AECC, mi abuelo, un poco asustado, me preguntó si el cáncer era contagioso”. Al terminar, ha animado a los estudiantes de enfermería y a todos los presentes en el acto, a apuntarse al programa de voluntariado de la Asociación “hay multitud de formas de ser voluntarios y toda ayuda es necesaria”.